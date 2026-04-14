"КАМАЗ-мастер" едет на "Такла-Макан" за победой, заявил Николаев
14:36 14.04.2026
"КАМАЗ-мастер" едет на "Такла-Макан" за победой, заявил Николаев

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российская команда "КАМАЗ-мастер" понимает сложность предстоящего ралли "Такла-Макан", но рассчитывает на победу, заявил руководитель команды Эдуард Николаев.
Ралли, получившее прозвище "Дакар Востока", пройдет с 16 мая по 3 июня. Гонщики стартуют в Урумчи (Китай) и финишируют в Аксу (Казахстан). "КАМАЗ-мастер" будет представлен экипажами под управлением Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова.
"Цель у нас, как и всегда, одна - привезти хороший результат с гонки, постараться победить. Для "КАМАЗ-мастер" это важно. Надеюсь, что оба экипажа доедут до финиша и покажут достойный результат. Трасса такая, что расслабляться никак нельзя на протяжении всей гонки", - заявил Николаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Дистанция гонки составит 8 тысяч километров, из которых 4,2 тысячи - скоростные спецучастки.
"Российские грузовики едут туда впервые. Переговоры с организаторами получились очень долгими. Во многом из-за того, что трассы там заточены под небольшие автомобили", - рассказал спортивный директор команды "КАМАЗ-мастер" Артем Доронин.
"Самая большая особенность - там везде пески. А пески надо уважать. Малейшая ошибка - и машина на боку", - добавил специалист.
