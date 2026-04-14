Археологи рассказали о находках в исчезнувшем городе Руси

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Исследователи Института археологии РАН на протяжении 30 лет ведут раскопки Ростиславля Рязанского, летописного города средневековой Руси, исчезнувшего в XVII веке. О чем говорят находки археологов? Почему малые средневековые города сегодня так интересуют историков? Об этом рассказали ученые — члены Ростиславской археологической экспедиции в рамках круглого стола, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Городище Ростиславль расположено в Коломенском городском округе Московской области, на правом берегу Оки, на месте, где в I тысячелетии до нашей эры располагалось укрепленное поселение дьяковской культуры. В 1153 году на этом месте рязанский князь Ростислав Ярославич основал город Ростиславль. Город стал важным административным центром Рязанской земли, но к началу XVII века обезлюдел.

В 1994 году на городище Ростиславля начались масштабные археологические работы. С 2000 года здесь ведет исследования Ростиславская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Владимира Коваля. К настоящему времени ученые изучили более пяти тысяч квадратных метров площади детинца. Указом президента России городище Ростиславль объявлено памятником истории и культуры федерального значения.

Постройки средневекового Ростиславля не сохранились до наших дней. Сегодня остатки города покрыты лесом или сельскохозяйственными полями, сообщил заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.

"Ростиславль находился на северо-западной границе Рязанского княжества, примерно на полпути от Москвы до Старой Рязани, и был не только пограничной крепостью, но и важным административным центром Рязанской земли. Летописных сведений об этом городе практически нет. Но уникальность Ростиславля прежде всего в том, что нам известны точная дата его основания и кто его основал. Вторая его уникальная черта в том, что на сегодняшний день это один из самых хорошо археологически изученных древнерусских городов – мы исследовали пятую часть его территории", – рассказал он.

При раскопках археологи обнаружили типичные предметы XII–XVI веков, отметил исследователь.

"Это височные кольца, серьги, стеклянные браслеты и бусы, перстни, железные накладки на сбрую, на ремни и на сумки, горшки, кувшины... Подобные вещи находят во многих городах и сельских поселениях. Ростиславль отличается по числу найденных металлических зеркал: у нас их найдено шесть штук, а в Новгороде и Владимире – по два", – перечислил он.

Владимир Коваль рассказал, что за 30 лет экспедиция выполнила колоссальный объем работ, восстанавливая материальную историю Ростиславля. Сводный план и описание всех изученных построек середины XII–XVI веков представлены в коллективной монографии "Археология Ростиславля Рязанского".

Важность исследования в том, что оно открывает неизвестную жизнь малых городов Древней Руси, которые играли значимую роль в ее истории, подчеркнул археолог.

"Ростиславль был небольшим городком, своего рода "райцентром" Средневековья. Если такие крупные города, как Новгород, Киев, Москва, Владимир, исследуются давно и мы представляем себе, какими были эти столичные центры Древней Руси, то о малых городах известно совсем мало. Между тем именно в них находились центры местной власти. Они создавали административную структуру, на которой держалось средневековое русское государство", – заявил он.

Раскопки Ростиславля показали, что на месте средневекового города некогда существовало более древнее поселение, сообщила старший научный сотрудник Музея Москвы Екатерина Тавлинцева.

"Найденное городище относится к дьяковской археологической культуре раннего железного века, памятники которой существуют на территории Подмосковья. На сегодняшний день раскопано уже больше половины площадки городища. В процессе раскопок мы нашли следы стоянки каменного века, которая относилась к переходному периоду между палеолитом и мезолитом, примерно 10 тысяч лет тому назад. Это не самое древнее поселение: в окрестностях Ростиславля есть стоянки немного древнее, которые относятся к финальному палеолиту", – рассказала она.

По ее словам, в следующий раз люди поселились на этом месте уже в бронзовом веке, примерно пять тысяч лет тому назад, а в I тысячелетии до нашей эры на этом месте возникло укрепленное поселение — городище, которое существовало полторы тысячи лет. Археологи обнаружили и исследовали несколько построек этого времени.

Сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН Павел Русаков рассказал об открытиях, сделанных при изучении фортификации, окружавшей средневековой Ростиславль.

"О древнерусской фортификации нам известно очень немного. Чтобы заниматься ее изучением, нужно делать прорезки валов. Их проводилось не так много, еще меньше было изучено археологами мест въезда на территорию крепости. На сегодняшний день таких всего пять, Ростиславль стал шестым. Мы поняли, что земляной вал, тот, который мы видим сейчас, является руинами крепостной стены. Она имела древо-земляную конструкцию, в основе которой были деревянные срубы, часть которых была заполнена землей. Эта крепостная стена возникла не раньше, чем в конце XIII века", – пояснил он.