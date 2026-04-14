Россия будет рада видеть иностранных гостей на форуме объединенных культур

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Россия будет рада видеть зарубежных партнеров, гостей из числа официальных лиц, деятелей культуры на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 24-25 сентября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы будем рады видеть наших зарубежных партнеров, в том числе гостей из числа официальных лиц от министерств культуры, иных органов, и, естественно, творческих деятелей, деятелей культуры, которые на этот форум традиционно приезжают", - сказал он на брифинге.