Под Махачкалой загорелись 35 труб после конфликта на стройке водовода - РИА Новости, 14.04.2026
21:50 14.04.2026
Под Махачкалой загорелись 35 труб после конфликта на стройке водовода

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о возгорании в пригороде Махачкалы 35 труб на сумму более 36 миллионов рублей, отметив, что это произошло после конфликта нескольких местных жителей с представителями компании, строившей водовод.
На встрече с журналистами, блогерами и общественниками глава республики рассказал, что 12 апреля в поселке Ленинкент около 15 местных жителей подошли к представителям компании, реализующей проект строительства крупного водовода "Чиркей - Махачкала - Каспийск", с требованием остановить стройку, заявив, что это их земли.
"Они стройку остановили. Сказали: "Ребята, давайте сейчас не будем скандалить, завтра мы поднимем все документы, приедет наш инженер, ваш представитель приедет. Давайте сверим документы"... Ночью, после 23 часов, происходит возгорание склада. И на этом складе сгорает 35 труб на сумму более 36 миллионов рублей. Те трубы, по которым чистая вода должна была идти жителям Махачкалы, Каспийска, а дальне - Избербаша", - сказал Меликов.
По его словам, все земельные участки под прокладку водовода были оформлены законно, "где нужно было выкупить - заплатили деньги, выкупили".
"Эти 36 миллионов рублей, которые мы сейчас будем искать для компенсации, могли бы пойти в (пострадавшие от наводнений - ред.) Мамедкалу, Альбурикент, Махачкалу. Вот этих людей как назвать? Мы не остановим стройку, она дальше пойдет, мы закупим эти трубы", - отметил глава республики.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Ранее власти Дагестана сообщали, что магистральный водовод Чиркей - Махачкала - Каспийск позволит обеспечить качественной питьевой водой около 900 тысяч жителей республики.
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанКаспийскСергей Меликов
 
 
