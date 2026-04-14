МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что уволил бы всех футболистов сборной России, если бы они были его подопечными.

"Знаю, что сегодня существует решение министра спорта ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех - смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?" - добавил Мазепин.