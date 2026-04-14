МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что уволил бы всех футболистов сборной России, если бы они были его подопечными.
Ранее 31 марта сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Мали в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
"Мне доверили заниматься водными видами спорта. Если говорить не с точки зрения допуска, то я как гражданин и болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс - играть 0:0 с такой командой. Футбол - высокооплачиваемый вид спорта, министерство выделяет на него много денег. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч. Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной - просто оскорбительно для российских болельщиков", - заявил Мазепин в интервью "Чемпионату".
Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"Знаю, что сегодня существует решение министра спорта ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех - смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?" - добавил Мазепин.