Главный тренер клуба, за который играет Месси, подал в отставку - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
20:52 14.04.2026 (обновлено: 21:38 14.04.2026)
Главный тренер клуба, за который играет Месси, подал в отставку

Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

© Фото : Федерация футбола Аргентины Хавьер Маскерано
Хавьер Маскерано - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : Федерация футбола Аргентины
Хавьер Маскерано. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Аргентинец Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Маскерано во вторник объявил о решении покинуть команду по личным причинам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Гильермо Ойос. Вместе с аргентинцем команду также покинул его тренерский штаб.
Маскерано 41 год. Он возглавлял "Интер Майами" с ноября 2024 года. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал победителем MLS. За "Интер Майами" выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.
ФутболСпортХавьер МаскераноЛионель МессиMajor League Soccer 2025Интер Майами
 
