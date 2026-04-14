Главный тренер клуба, за который играет Месси, подал в отставку

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Аргентинец Хавьер Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Маскерано во вторник объявил о решении покинуть команду по личным причинам. Исполняющим обязанности главного тренера станет Гильермо Ойос. Вместе с аргентинцем команду также покинул его тренерский штаб.
Маскерано 41 год. Он возглавлял "Интер Майами" с ноября 2024 года. Под его руководством клуб впервые в своей истории стал победителем MLS. За "Интер Майами" выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.