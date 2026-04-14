"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Голы забили Рихард Паник (6-я минута), Артур Каюмов (35), Александр Радулов (59) и Алексей Береглазов (60). Голкипер ярославцев Даниил Исаев отразил 24 броска и сохранил ворота в неприкосновенности.
14 апреля 2026 • начало в 17:00
05:23 • Рихард Паник
14:17 • Артур Каюмов
18:27 • Александр Радулов
19:45 • Алексей Береглазов
Нападающий "Локомотива" Александр Радулов провел 150-й матч в плей-офф КХЛ.
Итоговый счет в серии - 4-0. Ярославцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.