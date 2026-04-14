Дипломат Кирилл Логвинов: доверие России к "гарантиям" Запада подорвано

Россия намерена тщательно подойти к выбору нового генсекретаря ООН, заявил РИА новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. В интервью агентству дипломат рассказал о предпочтениях и требованиях Москвы к кандидатам на пост генсека, позиции по созданному США "Совету мира" и ответил на вопрос, получится ли быстро восполнить объемы сырья, выпавшего с мировых рынков из-за военных действий в Иране и Ормузском проливе.

– Как вы считаете, способна ли ООН на сегодняшний день реально вносить вклад в процесс урегулирования мировых конфликтов?

– Если говорить о потенциале, то – да. Всемирная организация имеет все необходимое для предотвращения и урегулирования конфликтов. Уставом ООН предусмотрен достаточный арсенал инструментов, позволяющих государствам-членам эффективно реагировать на современные вызовы. Совет Безопасности, несущий главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, наделен правом принимать обязывающие решения. Генеральная Ассамблея призвана служить всеобъемлющей диалоговой площадкой для обсуждения различных проблем. Функционируют другие органы системы ООН, которые занимаются сопряжением международных усилий на различных направлениях, не связанных напрямую с миром и безопасностью, но влияющих на глобальную стабильность. Абсолютно убежден в востребованности Организации Объединенных Наций.

Другое дело, что на практике "историй успеха" у ООН в последние годы все меньше, а ситуаций, когда она не смогла себя конструктивно проявить, все больше. Это касается и кризиса вокруг Украины , и нынешней эскалации на Ближнем Востоке , и "горячих точек" на Африканском континенте, в Латинской Америке Азии . Где-то не хватило ресурсов, где-то – эффективности в реализации мандата.

Однако главная проблема связана с нежеланием западников договариваться, находить взаимоприемлемые решения в международных делах. Представители государств западного меньшинства не хотят признавать провал попыток установить однополярное мироустройство. Они продолжают слепо продавливать собственные узкокорыстные установки без оглядки на альтернативные точки зрения, в том числе на подходы стран мирового большинства. Используя различные нечистоплотные методы, включая шантаж и подкуп, наши оппоненты получают голоса в поддержку своих инициатив и против любых других идей, которые их не устраивают. В результате Совет Безопасности оказывается неспособен принять сбалансированные и справедливые решения. И даже когда Совет все-таки принимает резолюции, западники их игнорируют, как это было с Минскими соглашениями по Украине.

Продолжаются попытки превратить Генеральную Ассамблею в еще одну арену геополитического противостояния, где результаты голосования добываются весьма неприглядным способом. Существенную лепту в эти негативные тенденции вносит секретариат ООН, который "подмяли" под себя представители Западного меньшинства. Несмотря на формально нейтральный статус, ооновские чиновники в своей массе беззастенчиво отрабатывают указания собственных столиц. Сам генеральный секретарь Антониу Гутерреш больше времени уделяет амбициозным личным проектам, вроде реформенной инициативы "ООН-80", забывая об уставных обязанностях.

– Можно ли говорить о том, что организация находится в кризисном положении?

– Нельзя сказать, что организация находится в глубоком кризисе. На многих направлениях ее деятельности имеются осязаемые практические результаты. Взять хотя бы работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, которая была бы невозможна без слаженных усилий тысяч сотрудников всемирной организации. Тем не менее, востребованы совместные усилия: на уровне как государств-членов, так и руководства секретариата. Исхожу из того, что соответствующая кропотливая "работа над ошибками" станет первостепенной задачей нового генерального секретаря, который должен приступить к исполнению обязанностей в январе следующего года.

– В случае достижения договоренностей по урегулированию кризиса вокруг Украины понадобится ли принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН? Будет ли это для России теми самыми юридически обязывающими гарантиями, которых она добивается, или резолюции СБ ООН будет недостаточно, и понадобится иной международно-правовой механизм, чтобы закрепить возможные договоренности?

– В истории много случаев, когда какие-либо соглашения закреплялись соответствующим решением Совета Безопасности ООН. Это делается для придания им дополнительной международной легитимности. Однако имеются и прецеденты уклонения Запада от выполнения принятых советом обязывающих документов. Я уже говорил про Минские договоренности, могу привести еще пример – Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли, проигнорировав закрепившую СВПД резолюцию СБ ООН 2231. Поэтому для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьезность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения. Думаю, не нужно напоминать, что наше доверие к украинской стороне и их возможным гарантам со стороны Запада серьезно подорвано.

– На ваш взгляд, возможен ли досрочный вывод миротворцев ООН из Южного Ливана из-за продолжающихся атак со стороны Израиля по территории этой страны?

– Несмотря на то, что поэтапное сворачивание Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и вывод контингентов предусмотрены только в 2027 году, реальная ситуация на земле, которая характеризуется крайней напряженностью и развивается по эскалационному сценарию, подсказывает, что нельзя исключать экстренного сворачивания ооновского присутствия.

С начала неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана в феврале текущего года Ливан снова стал ареной противостояния. Под ударами оказались и "голубые каски". Количество инцидентов, прямо или косвенно затронувших ооновцев, исчисляется десятками. К сожалению, на фоне дальнейшей эскалации и масштабного вторжения Израиля не обошлось без жертв: 29 и 30 марта трагически погибли трое индонезийских военнослужащих, еще несколько человек были ранены. Невозможность обеспечить безопасность миротворцев может побудить страны, поставившие контингенты, забрать своих военнослужащих на родину. Пока об этом никто не говорит.

Ожидаю, что вопрос о будущем ооновском присутствии на юге Ливана после окончания срока нынешнего мандата ВСООНЛ будет подробно изложен в июньском докладе генерального секретаря ООН. Соответствующие предложения рассмотрит Совет Безопасности ООН с учетом мнения принимающей – ливанской – стороны и Израиля, имеющего конкретные обязательства по уважению суверенитета и территориальной целостности Ливана согласно резолюции СБ ООН 1701.

– Как вы оцениваете перспективы создания новой миротворческой миссии на Ближнем Востоке? Насколько реально в текущей ситуации было бы договориться о новом мандате?

– Как представляется, в текущих критических условиях это маловероятно. Кроме того, следует учитывать факторы существенного сокращения бюджета всемирной организации, прежде всего ввиду известной позиции США и текущей комплексной реформенной инициативы "ООН-80", призванной провести обзор и оптимизировать имеющиеся структуры и мандаты. Однако принципиальные условия для развертывания ооновского контингента остаются неизменными – согласие принимающей стороны и авторизация СБ ООН.

– Насколько принятая в СБ ООН резолюция, осуждающая удары Ирана по соседним странам, расколола Совет Безопасности?

– Принятие резолюции СБ ООН 2817, в которой осуждаются удары по территории арабских государств и содержатся призывы к их прекращению, указывает лишь на то, что большинство членов совета считают упомянутые страны заложниками неспровоцированной агрессии, развязанной США и Израилем против Ирана. Россия и Китай воздержались при голосовании по данному решению СБ ООН, так как в нем не были учтены наши замечания, призванные сбалансировать документ, указать на общую картину происходящего вокруг Ирана, подчеркнуть ответственность зачинщиков навязанной Тегерану войны.

Россия при поддержке Китая предложила свой проект резолюции, направленный на скорейшее прекращение агрессии и запуск политико-дипломатического процесса. Однако наш простой и конструктивный текст не нашел понимания у членов Совета Безопасности, кроме Пакистана Сомали . Получается, остальные 11 членов не проявили интереса к поиску мирного решения.

Седьмого апреля Совет Безопасности ООН рассмотрел еще один проект резолюции, направленный якобы на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе . Одиннадцать членов СБ ООН проголосовали "за", Пакистан и Колумбия воздержались, Россия и Китай высказались против. Документ не был принят. Мы не могли поддержать инициативу, которая затруднила бы усилия по скорейшему завершению кровопролития в Персидском заливе и поиск политико-дипломатического решения конфликта.

Вместе с китайскими партнерами анонсировали на упомянутом заседании альтернативный проект резолюции СБ ООН в пользу деэскалации и переговорных решений. С датой голосования будем определяться в зависимости от ситуации на земле. Рассчитываем, что остальные члены совета поддержат нашу инициативу.

– Поддержит ли Россия направление миротворцев ООН для обеспечения безопасности АЭС "Бушер" в Иране?

– Объекты, тем более находящиеся под гарантиями МАГАТЭ , должны быть в абсолютной защищенности. С самого начала агрессии против Ирана доводили наши сигналы до американцев и израильтян о неприемлемости ударов по инфраструктуре мирного атома в Иране, включая АЭС "Бушер", построенную при российском участии. Нас уверяют, что не допустят причинения урона таким объектам. Однако беспокоит, что удары в непосредственной близости от них повторяются.

Что касается возможного направления миротворцев для обеспечения безопасности АЭС "Бушер", то это будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию. Согласие принимающей стороны – главнейшее условие ооновского миротворчества.

– Имеется ли сейчас понимание, как будет решен вопрос задолженности США перед ВОЗ?

– В ходе состоявшейся в феврале текущего года сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) никаких решений в связи с выходом Соединенных Штатов из состава организации и их сохраняющейся задолженностью перед ВОЗ не принималось. Есть заключение юридической службы ВОЗ о том, что компетентным органом для рассмотрения вопросов, касающихся прекращения членства, является Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ). Соответствующая дискуссия ожидается в ходе 79-й сессии ВАЗ ( Женева , 18-23 мая). Четырнадцатого июня 1948 года Конгресс США принял постановление, в соответствии с которым Соединенные Штаты оставляют за собой право выйти из состава организации "при условии, однако, что финансовые обязательства США перед ВОЗ за ее текущий бюджетный год будут выполнены в полном объеме". Второго июля 1948 года Всемирная ассамблея здравоохранения признала действительной ратификационную грамоту о подписании Устава ВОЗ Соединенными Штатами с соответствующей оговоркой.

По мнению Секретариата ВОЗ, в ходе сессии ВАЗ странам-членам предстоит решить следующие вопросы, касающиеся задолженности США перед организацией: какой год считается "текущим бюджетным годом" – год получения уведомления о выходе из ВОЗ, то есть 2025 год, в который состоялся такой выход, то есть 2026 год, или год, определяемый каким-либо другим образом; является ли использованная в упомянутом постановлении американского Конгресса формулировка условием реализации права Вашингтона прекратить членство; если под "текущим бюджетным годом" имеется в виду 2026 год, то что следует понимать под "финансовыми обязательствами" – обязательные платежи за весь год или взносы за ту часть года, которая истекла до вступления в силу решения о выходе из ВОЗ.

Необходимо отметить, что на данный момент США не выполнили свои обязательства ни за 2025, ни за 2026 годы, а также имеют задолженность за 2024 год. Существует мнение, что до выполнения американской стороной всех своих финансовых обязательств перед организацией ВАЗ может не признать выход Соединенных Штатов состоявшимся. При этом предвосхищать итоги обсуждения данного вопроса на сессии ассамблеи было бы неправильно.

– Обсуждается ли вариант того, что этот долг может быть перераспределен между остальными странами-членами?

– Говорить о "перераспределении задолженности на другие страны", на наш взгляд, некорректно. Это долг, который Соединенные Штаты, если они считают себя добросовестным и ответственным членом мирового сообщества, уважающим международное право, должны погасить. Другое дело, что изменение членского состава организации очевидным образом сопряжено с изменением финансовой нагрузки на государства-члены, которая определяется в зависимости от объема бюджета и в соответствии с действующей в ней шкалой взносов. При этом на данном этапе "финансовые последствия" выхода США из ВОЗ для других стран не столь значительны, поскольку прекращение платежей со стороны крупнейшего плательщика было "компенсировано" пропорциональным сокращением бюджета.

– Чем будет руководствоваться Россия при голосовании на выборах нового генерального секретаря ООН? Насколько выдвинутые кандидаты соответствуют предъявляемым нами критериям?

– Пост генерального секретаря ООН остается весьма значимым в контексте международной политики. Хотя формально эта должность носит сугубо административный характер, мы не устаем указывать, что в реальности занимающий ее чиновник располагает широким спектром рычагов для влияния на ход рассмотрения вопросов на повестке организации, в том числе политических. В связи с этим российская сторона намерена подойти к отбору следующего генерального секретаря максимально тщательно.

Мы внимательно следим за ходом выдвижения претендентов. Имели возможность побеседовать в Москве Рафаэлем Гросси и Ребеккой Гринспан. Говорить о наших предпочтениях пока было бы преждевременно, поскольку предвыборная кампания лишь набирает ход, список соискателей, судя по всему, продолжит пополняться. В частности, в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерреш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.

С учетом важности этой должности претенденты на ее замещение должны отвечать ряду критериев. Ожидаем от преемника Антониу Гутерреша неукоснительного соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи, последовательного следования статье 100 учредительного документа, которая предписывает служащим всемирной организации стоять на беспристрастных позициях.

Пришло время положить конец ангажированности ооновских чиновников. Будущий глава Секретариата ООН должен выдерживать сбалансированную линию и осознавать императивность устранения коренных причин имеющих место кризисов – иначе добиться долгосрочного урегулирования будет невозможно. Генеральному секретарю также надлежит ориентироваться на выработанные государствами-членами консенсусные решения, воздерживаясь от озвучивания юридических оценок их действий. И это касается не только украинской проблематики.

В целом еще раз хочу подчеркнуть – будущий глава секретариата должен работать на обеспечение интересов всех государств-членов, а не какой-либо отдельной группы стран, как это фактически происходит сейчас на примере работы португальца Антониу Гутерреша. Нельзя допустить, чтобы данный орган в очередной раз превратился в придаток внешнеполитических ведомств Западного меньшинства.

– Как наша страна относится к кандидатуре Рафаэля Гросси? Обсуждался ли этот вопрос в ходе его последнего визита в Москву?

– Что касается Рафаэля Гросси, то, повторю, у нас сейчас нет предпочтений. Тринадцатого марта он нанес рабочий визит в Россию для участия в Московской конференции по нераспространению. На полях мероприятия состоялась его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Разговор выстраивался преимущественно вокруг связанных с деятельностью МАГАТЭ тем. Разумеется, мы будем учитывать выводы из опыта взаимодействия с ним в текущей должности.

– Какую позицию занимает Россия в отношении учрежденного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира"? Можно ли говорить, что Москва полноценно участвует в работе этой структуры, насколько ей понятны ее функции и состав? Был ли решен вопрос со взносом?

– Очевидно, что драматичное развитие событий на Ближнем Востоке отодвинуло на задний план нашумевший проект президента США Дональда Трампа по созданию и запуску "Совета мира". Отмечу, что второе заседание структуры состоялось в Вашингтоне 19 февраля, то есть буквально за несколько дней до неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. По сути, под разговоры о мире, в частности о стабилизации и восстановлении сектора Газа, шла активная подготовка к войне. Российские представители и некоторые наши стратегические партнеры, прежде всего Китай, в мероприятиях в Давосе и Вашингтоне не участвовали.

Тем временем продолжается стремительная деградация ситуации на Ближнем Востоке в целом и в зоне арабо-израильского конфликта в частности. В секторе Газа израильтяне поддерживают боевую активность, при этом существенно ограничили поставки гуманитарной помощи. На Западном берегу реки Иордан рекордными темпами ведется строительство и расширение израильских поселений, чрезвычайного уровня достигло насилие и экстремизм со стороны поселенцев. Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху, – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима . Ливан, по словам генерального секретаря ООН, рискует повторить судьбу сектора Газа. Не спадает напряженность и на юге Сирии , включая провинцию Сувейда и Голанские высоты

На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам "Совета мира", модальностям его практической работы возникает даже у тех стран, которые формально к нему подключились. Многие делегации, к слову, предпочли статус наблюдателей.

Что касается России, то, как в январе заявил президент России Владимир Владимирович Путин, еще до решения нами вопроса об участии в "Совете мира" готовы направить один миллиард долларов США из "замороженных" прежней американской администрацией российских активов на гуманитарные проекты и реконструкцию сектора Газа. В Вашингтоне были официально проинформированы о данной нашей инициативе.

– Как в ООН ведется обсуждение экономических последствий конфликтов, таких как нарушение судоходства, рост цен на энергоносители и продовольствие?

– Мониторинг ситуации в мировой экономике ведется в ООН непрерывно. В этот процесс вовлечен не только секретариат всемирной организации, но и ее различные фонды, программы и спецучреждения. Все они занимаются анализом и подготовкой тематических обзоров. Появляющиеся дисбалансы, среди которых и скачки цен на энергоносители и продовольствие, мгновенно занимают одно из центральных мест в повестке дня ООН в целом.

Особое же внимание волатильность цен на мировых рынках приковывает в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения или военных обострений в странах, расположенных в центре ключевых торговых и логистических маршрутов. Пример сегодняшнего дня – ситуация на Ближнем Востоке и, в частности, в Ормузском проливе.

О последствиях военных действий в регионе для международной торговли энергетическими ресурсами и удобрениями и, как следствие, для глобальной продовольственной безопасности уже высказались Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Многое сказано о доли стран Персидского залива в торговле энергоносителями. На них приходится треть мировой добычи сырой нефти и пятая часть мировых запасов природного газа. Помимо этого, регион является крупным центром производства азотных удобрений, в первую очередь карбамида (30% мировых поставок) и аммиака (более 20%), а также источником незаменимой для производства удобрений серы (44% мировых запасов).

Очевидно, что быстро восполнить объемы сырья, "выпавшие" с мировых рынков в результате военных действий вокруг Ормузского пролива, в текущих условиях невозможно. Несмотря на это, ооновцы пока не спешат заявлять о начинающемся глобальном продовольственном кризисе. Главные риски, по их мнению, сейчас связаны с физической доступностью и стоимостью энергоносителей и удобрений. Если разрешение ситуации в Ормузском проливе затянется, то, по подсчетам той же ВПП, количество остро голодающих в мире до конца года может увеличиться до 363 миллионов человек. Это на 45 миллионов больше, чем в январе.

Дискуссии в ООН о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на глобальную продовольственную безопасность будут набирать обороты.

Наша последовательная позиция состоит в том, что вестись они должны на профильных площадках. Что, собственно, уже и происходит в рамках ФАО . Только профессиональный и открытый подход с привлечением беспристрастной экспертизы способен обеспечить проведение комплексного анализа ситуации и избежать ненужной политизации при выработке необходимых отраслевых решений.

История знает немало примеров, когда западники поднимали вопросы продовольственной безопасности как отдельных государств, так и в глобальном масштабе в Совете Безопасности ООН. Как правило, это превращалось в политический фарс, не приводящий к желаемым решениям.

Что касается проблемы судоходства, то мы обычно обсуждали их не в ООН, а на площадке профильной Международной морской организации . Теперь же, по всей видимости, эта тема входит в повестку дня Всемирной организации.