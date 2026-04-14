Рейтинг@Mail.ru
Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на игру с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:23 14.04.2026
Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на игру с "Локомотивом"

Кузнецов не сыграет за "Салавата Юлаева" с "Локомотивом" 4-й матч плей-офф КХЛ

© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Получивший травму в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" форвард Евгений Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на четвертую игру, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба.
"Салават Юлаев" в воскресенье дома уступил "Локомотиву" со счетом 2:3. В первом периоде Кузнецов попал под силовой прием форварда гостей Александра Полунина и ударился головой о борт. Хоккеиста унесли с площадки на носилках. Агент форварда Шуми Бабаев позже сообщил РИА Новости, что Кузнецов избежал госпитализации.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 апреля 2026 • начало в 13:30
Завершен
Салават Юлаев
2 : 3
Локомотив
07:53 • Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родвальд)
00:42 • Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
05:11 • Денис Алексеев
(Илья Николаев)
09:40 • Александр Елесин
(Байрон Фроуз, Алексей Береглазов)
07:58 • Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во вторник "Салават Юлаев" вновь принимает "Локомотив". Кузнецов не включен в заявку на игру. "Локомотив" ведет 3-0 в серии до четырех побед.
Кузнецову 33 года, он присоединился к "Салавату Юлаеву" в январе. В составе уфимского клуба форвард провел 19 матчей регулярного чемпионата, набрав 18 (6+12) очков, а также 7 игр в плей-офф, в которых заработал 2 (1+1) очка.
Хоккеист Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Друга Овечкина увезли на носилках: Кузнецов получил травму. Выглядело жутко
12 апреля, 16:45
 
ХоккейСпортШуми БабаевКубок ГагаринаЕвгений КузнецовАлександр ПолунинЛокомотив (Ярославль)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала