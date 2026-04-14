Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на игру с "Локомотивом"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Получивший травму в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" форвард Евгений Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на четвертую игру, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба.
"Салават Юлаев" в воскресенье дома уступил "Локомотиву" со счетом 2:3. В первом периоде Кузнецов попал под силовой прием форварда гостей Александра Полунина и ударился головой о борт. Хоккеиста унесли с площадки на носилках. Агент форварда Шуми Бабаев позже сообщил РИА Новости, что Кузнецов избежал госпитализации.
Во вторник "Салават Юлаев" вновь принимает "Локомотив". Кузнецов не включен в заявку на игру. "Локомотив" ведет 3-0 в серии до четырех побед.
Кузнецову 33 года, он присоединился к "Салавату Юлаеву" в январе. В составе уфимского клуба форвард провел 19 матчей регулярного чемпионата, набрав 18 (6+12) очков, а также 7 игр в плей-офф, в которых заработал 2 (1+1) очка.