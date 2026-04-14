Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на игру с "Локомотивом"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Получивший травму в третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" форвард Евгений Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на четвертую игру, сообщается в Telegram-канале уфимского клуба.

Во вторник "Салават Юлаев" вновь принимает "Локомотив". Кузнецов не включен в заявку на игру. "Локомотив" ведет 3-0 в серии до четырех побед.