Долина гейзеров на Камчатке

Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

Долина гейзеров представляет собой каньон (ущелье) шириной до четырех километров, глубиной 400 метров и длиной восемь километров, по которому протекает река Гейзерная.

Скопление крупных гейзеров есть в трех местах на планете – в Исландии, Новой Зеландии и США. Однако камчатская долина отличается тем, что здесь на небольшом пространстве можно наблюдать почти все известные разновидности термопроявлений. Помимо гейзеров, это грязевые котлы, горячие и парящие источники, термальные площадки, горячие и теплые озера, ручьи и водопады.

Открытие Долины гейзеров принадлежит геологу Татьяне Устиновой. 14 апреля 1941 года она в сопровождении наблюдателя Кроноцкого заповедника Анисифора Крупенина, исследуя долину реки Шумной, обнаружила гейзер.

Из воспоминаний Татьяны Устиновой: "Сели на снегу отдохнуть, съесть, что взяли с собой. Вдруг с противоположного берега из маленькой парящей площадки ударила косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов пара и подземного грохота. Мы страшно перепугались, прижались друг к другу, сидим и не знаем, что нас ждет. Поведение вулканов непредсказуемо… И вдруг извержение кипятка прекратилось, некоторое время продолжались выбросы клубов пара, а затем все затихло. Тут я опомнилась и закричала не своим голосом: "Гейзер!!!"

Первый гейзер, обнаруженный Устиновой, был назван "Первенцем". Позднее по соседству с ним в радиусе шести квадратных километров были обнаружены еще 20 крупных гейзеров и несколько сотен выходов термальных вод – в бортах каньона и в русле реки, а также на дне озера Гейзерного.

Названия гейзеры получили либо из-за характерной окраски гейзерита ("Сахарный", "Жемчужный", "Малахитовый", "Розовый"), либо из-за условий выхода и характера деятельности ("Тройной", "Грот", "Печка", "Недоступный", "Сковородка", "Сосед", "Щель", "Коварный"), либо из-за мощности их деятельности ("Великан", "Фонтан", "Большой", "Малый"). Один из гейзеров назван в честь известного ученого гидрогеолога Валерия Аверьева ("Аверий").

Между собой гейзеры отличаются особенностями выхода каналов, длительностью циклов (от нескольких часов (гейзер "Великан") до нескольких минут (гейзер "Пятиминутка"), соотношением фаз и стадий, регулярностью, степенью напряженности извержений (у одних – это лишь слабые выплески кипящей воды, у других – мощные многоструйные фонтаны кипящей воды, бьющей на высоту 10-25 метров, и столбы пара, поднимающегося на высоту 100-300 метров (например, "Великан", "Большой", "Малый", "Тройной", "Первенец")), соотношением водной и паровой стадий и т.д. Температура термопроявлений достигает 98°C.

Щелочные высокотемпературные воды гейзеров по своему химическому составу все относятся к одному типу: это воды хлоридно-натриевые с общей минерализацией 1,8–2,2 граммов на литр. Помимо натрия и хлора, наиболее характерным элементом для этих вод является кремний. Из вод гейзеров около грифона (жерло) и вокруг отлагаются толщи гейзеритов, состоящих на 90% из диоксида кремния. Существенно отличны также мощность гейзеритовых отложений, разнообразна их морфоструктура. Особенно это характерно для гейзеров, каналы которых на поверхности имеют вид достаточно больших воронок (ванн) или сложены гейзеритовыми постройками, отличающимися размером, цветом, формой. Таковы гейзеры "Жемчужный", "Конус", "Розовый Конус", "Сахарный", "Ванна", "Большой".

Подавляющее число гейзеров, крупных постоянных и пульсирующих источников расположены на левом берегу реки Гейзерной, причем самые мощные из них приближены к реке.

Долина гейзеров отличается исключительным контрастом природных условий и микроклиматов, а также высоким биоразнообразием видов растительного и животного мира. Уникальны сообщества местных термальных бактерий, водорослей, лишайников, мхов, высших растений.

Экосистема Долины гейзеров уникальна и весьма уязвима к внешним воздействиям, потому рекреационная нагрузка на нее ограничена. С самых первых дней открытия гейзеры Камчатки привлекали туристов. Пик посещаемости пришелся на 1970-е годы, когда в Долине был снят знаменитый фильм "Земля Санникова". В связи с этим в 1977 году заповедник было решено закрыть для посещения. И лишь в 1993 году – после создания необходимой инфраструктуры – Долина гейзеров вновь стала доступна для туристов. Однако количество посетителей, время и маршруты строго регламентированы.

3 июня 2007 года в Долину гейзеров сошла мощная лавина , грязевой поток покрыл около двух третей площади уникального природного объекта. В среднем течении реки Гейзерной, протекающей по дну каньона, образовалась запруда, которая погребла под собой 13 наиболее интересных пульсирующих источников, в том числе "Малахитовый грот" и "Большой". Впоследствии большинство гейзеров возобновили работу, образовались новые выходы горячих источников.

В сентябре 2013 года сильные дожди и новый сель разрушили естественную дамбу, освободили гейзеры (возникли даже новые). Вновь забили затопленные гейзеры "Скалистый" и "Артефакт". В январе 2014 года селевой поток из глины, воды и снега прошел по руслу реки Гейзерной и вновь преобразил Долину гейзеров на Камчатке. Плотина, сформированная грязекаменной массой, образовала в верховьях реки Гейзерной новое подпрудное озеро 700 на 200 метров, а гейзер "Малый", затопленный водами подпрудного озера, вновь начал полноценно извергаться. В июле 2017 года в окрестностях реки Гейзерной сошел микрооползень

Ежегодно в мае-июне на территории Узон-Гейзерного района (включает Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон) Кроноцкого заповедника объявляется "месячник тишины"

Введение временного ограничения на посещение территории заповедника позволяет создать благоприятную обстановку для обитателей заповедной территории в брачный и репродуктивный периоды, а также оградить самих туристов от конфликтных ситуаций при встрече с агрессивными хищниками. Кроме того, в горах, которыми окружена Долина, в это время продолжается активное снеготаяние , что может вызвать оползневые процессы на склонах ущелья.

Ежегодно ученые со всей России исследуют Долину гейзеров – следят за режимом работы природных фонтанов, изучают теплолюбивые виды растений, насекомых и бактерий, уникальные разноцветные глины, оползневые процессы. Зоологи ведут наблюдения за медведями, которые транзитом проходят через долину реки Гейзерной, чтобы кормиться травой на термальных площадках, здесь же у животных проходит брачный сезон.

Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике по праву считается визитной карточкой Камчатки. Это одна из главных точек притяжения туристов со всего мира. Ежегодно ее посещают до 10 тысяч путешественников.

Основной принцип экологического туризма в Кроноцком заповеднике – сохранить и показать. Чем больше людей увидят красоту дикой природы, тем больше появится сторонников заповедного дела. Для этого есть все необходимое – сеть настильных троп, предназначенная для снижения нагрузки на хрупкие природные комплексы, налаженная система управления туристическими потоками, информационно насыщенные маршруты, грамотные экскурсоводы.

В 1996 году Долина гейзеров была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров вошла в список семи чудес России.