Филиппов вошел в рейтинг перспективных россиян по версии Forbes - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
19:27 14.04.2026 (обновлено: 23:39 14.04.2026)
Филиппов вошел в рейтинг перспективных россиян по версии Forbes

Филиппов вошел в сотню перспективных россиян по версии Forbes

© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Российский ски-альпинист Никита Филиппов. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов и 11-летний шахматист Роман Шогджиев вошли в номинацию рейтинга топ-30 перспективных россиян по версии Forbes.
Издание опубликовало список из 100 номинантов на попадание в рейтинг. В список вошли те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.
В категорию "Спорт и киберспорт", помимо Филиппова и Шогджиева, вошли автогонщик Михаил Симонов, легкоатлет Алексей Данилов, гимнастка Ангелина Мельникова, киберспортсмен Иван Гогин, дзюдоист Тимур Арбузов, пловчиха Дарья Клепикова, хоккеист Роман Канцеров и фигурист Петр Гуменник.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СпортНикита ФилипповForbesСки-альпинизм
 
