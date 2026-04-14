Филиппов вошел в рейтинг перспективных россиян по версии Forbes

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов и 11-летний шахматист Роман Шогджиев вошли в номинацию рейтинга топ-30 перспективных россиян по версии Forbes.
Издание опубликовало список из 100 номинантов на попадание в рейтинг. В список вошли те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.
В категорию "Спорт и киберспорт", помимо Филиппова и Шогджиева, вошли автогонщик Михаил Симонов, легкоатлет Алексей Данилов, гимнастка Ангелина Мельникова, киберспортсмен Иван Гогин, дзюдоист Тимур Арбузов, пловчиха Дарья Клепикова, хоккеист Роман Канцеров и фигурист Петр Гуменник.
