Рейтинг@Mail.ru
Грищук рассказал, когда у Есипенко все разладилось на турнире претендентов - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 14.04.2026
Грищук рассказал, когда у Есипенко все разладилось на турнире претендентов

Андрей Есипенко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Российский шахматист Андрей Есипенко упустил хорошие шансы на победу в начале турнира претендентов на мировую корону на Кипре, после чего спортсмен попал в затяжную полосу неудач, заявил РИА Новости двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.
Есипенко в первом туре проиграл представителю Узбекистана Жавохиру Синдарову, который с 9 очками из 12 лидирует в соревновании за два тура до его завершения. На втором месте находится нидерландец Аниш Гири (7). Россиянин девять партий завершил вничью, три проиграл и замыкает турнирную таблицу (4,5).
Шахматист Александр Грищук - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Грищук: Синдаров надолго закрепился среди лучших шахматистов мира
Вчера, 15:03
"Андрей играет крайне неудачно. И первый тур, по сути, уже стал определяющим и для него, и для Синдарова. Андрей черными прекрасно вел партию и получил явный перевес. Причем позиция у него была очень надежная. А потом он сделал абсолютно необъяснимый ход, взяв коня на f3. Он сначала половину партии вел своего слона на h5, перевел, он там замечательно стоял и полностью парализовывал позицию белых. А потом Есипенко зачем-то отдал его за коня, который не имел ни одного активного хода. И довольно быстро проиграл партию. У Синдарова после этого все стало получаться, а у Андрея абсолютно ничего не складывается. Разве что в партии с (немцем) Маттиасом Блюбаумом у него были какие-то шансы на победу", - сказал Грищук.
"Не оправдал надежд? Андрей, безусловно, не был в числе главных фаворитов турнира. Конечно, можно было сыграть и удачнее. Но я не люблю, когда начинают как-то топтаться на человеке после неудачного выступления. Андрей - молодой гроссмейстер, и у него многое впереди. Ему надо просто сделать правильные выводы", - добавил собеседник агентства.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Горячкина и Музычук сыграли вничью на турнире претенденток
12 апреля, 21:03
 
КипрУзбекистанАлександр ГрищукАниш ГириШахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    15.04 18:00
    Е. Остапенко
    М. Андреева
  • Баскетбол
    15.04 18:30
    Самара
    Уралмаш
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    15.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.04 21:00
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
  • Теннис
    15.04 21:00
    Е. Лис
    Э. Свитолина
  • Футбол
    15.04 22:00
    Арсенал
    Спортинг
  • Футбол
    15.04 22:00
    Бавария
    Реал Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала