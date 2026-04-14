Грищук рассказал, когда у Есипенко все разладилось на турнире претендентов

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Российский шахматист Андрей Есипенко упустил хорошие шансы на победу в начале турнира претендентов на мировую корону на Кипре, после чего спортсмен попал в затяжную полосу неудач, заявил РИА Новости двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.
Есипенко в первом туре проиграл представителю Узбекистана Жавохиру Синдарову, который с 9 очками из 12 лидирует в соревновании за два тура до его завершения. На втором месте находится нидерландец Аниш Гири (7). Россиянин девять партий завершил вничью, три проиграл и замыкает турнирную таблицу (4,5).
"Андрей играет крайне неудачно. И первый тур, по сути, уже стал определяющим и для него, и для Синдарова. Андрей черными прекрасно вел партию и получил явный перевес. Причем позиция у него была очень надежная. А потом он сделал абсолютно необъяснимый ход, взяв коня на f3. Он сначала половину партии вел своего слона на h5, перевел, он там замечательно стоял и полностью парализовывал позицию белых. А потом Есипенко зачем-то отдал его за коня, который не имел ни одного активного хода. И довольно быстро проиграл партию. У Синдарова после этого все стало получаться, а у Андрея абсолютно ничего не складывается. Разве что в партии с (немцем) Маттиасом Блюбаумом у него были какие-то шансы на победу", - сказал Грищук.
"Не оправдал надежд? Андрей, безусловно, не был в числе главных фаворитов турнира. Конечно, можно было сыграть и удачнее. Но я не люблю, когда начинают как-то топтаться на человеке после неудачного выступления. Андрей - молодой гроссмейстер, и у него многое впереди. Ему надо просто сделать правильные выводы", - добавил собеседник агентства.
12 апреля, 21:03