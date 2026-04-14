Грищук рассказал, когда у Есипенко все разладилось на турнире претендентов

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Российский шахматист Андрей Есипенко упустил хорошие шансы на победу в начале турнира претендентов на мировую корону на Кипре, после чего спортсмен попал в затяжную полосу неудач, заявил РИА Новости двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.

"Не оправдал надежд? Андрей, безусловно, не был в числе главных фаворитов турнира. Конечно, можно было сыграть и удачнее. Но я не люблю, когда начинают как-то топтаться на человеке после неудачного выступления. Андрей - молодой гроссмейстер, и у него многое впереди. Ему надо просто сделать правильные выводы", - добавил собеседник агентства.