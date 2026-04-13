Синоптики советуют готовиться к "черемуховым" заморозкам в мае

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В первой половине мая европейскую часть России снова ждет неприятный сюрприз, к которому жители не готовы. Синоптики напоминают — убирать зимние вещи может быть еще слишком рано.

Каким покажет себя последний месяц весны?

"Традиционная" майская погода

В первой половине мая в европейскую часть России снова придут холода, которые в народе называют "черемуховыми". Ожидаются ночные заморозки, а следом — еще одна волна похолодания, правда, уже послабее. Об этом РИА Новости рассказал фенолог Михаил Любов, доцент Нижегородского государственного университета.

"Традиционные майские холода никуда не денутся, — уверен ученый. — Заморозки в мае — дело обычное: температура ночью опускается до нуля или чуть ниже, зато днем воздух прогревается до плюса".

Специалист пояснил: в средней полосе России не бывает, чтобы с первых теплых мартовских дней температура только росла и росла.

"Бабье" лето наоборот

"Весна и осень — самые переменчивые времена года, — поясняет академик Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН. — Идет смена циркуляции: зимняя переключается на летнюю или наоборот".

Так что удивляться неприятным сюрпризам на майские праздники не стоит. Иногда холода, вернувшись на фоне общего потепления, задерживаются на пару недель. А обратная ситуация — бабье лето осенью: когда на фоне похолодания вдруг возвращается тепло.

Майские приметы сбываются

"В тыловой части циклонов, которые приходят к нам с Атлантики всю весну, движутся холодные воздушные массы", — объясняет профессор Александр Кислов, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ.

По словам климатологов, циклон идет с Атлантики с запада на восток, вращаясь против часовой стрелки. Двигаясь по границе континента вдоль побережья северных морей, он захватывает холодный арктический воздух и отправляет его по западной периферии — с севера на юг. Этот воздух и поступает в средние широты.

Ну а те, кто не доверяет прогнозам синоптиков, могут вспомнить народные приметы . Вот самые популярные: "Жаркий май — к сухому лету", "Коли в мае дождь, будет и рожь", "В мае два холода — черемуха цветет и дуб распускается". Некоторые действительно работают, как в случае с черемухой.