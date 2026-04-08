03:56 08.04.2026 (обновлено: 06:57 08.04.2026)
Ученый предсказал заморозки в европейской части России в мае

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Так называемые "черемуховые" холода с заморозками вернутся в европейскую часть России в первой половине мая, потом будет еще волна похолодания, но менее интенсивная, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"Традиционные майские холода будут, конечно. Заморозки в мае — это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до 0 градусов и чуть ниже. А днем будет прогревать до плюсовых температур. Это, как говорят в народе, "черемуховые" холода, как правило, совпадающие с цветением черемухи в первой-второй декаде мая. Они обязательно будут", — сказал ученый.
Он отметил, что в природе в средней полосе России не может быть потепления только по нарастающей, чтобы с первых теплых мартовских дней дальше становилось только теплее и теплее.
"После первых волн тепла приходит волна более холодная, потом опять будет потепление. Потом снова волна холодная. Но обычно весной каждая повторяющаяся волна похолодания уже не такая интенсивная, как предыдущая. То есть постепенно к июню холодные волны сойдут на нет", — заявил Любов.
РоссияНижегородский государственный университет
 
 
