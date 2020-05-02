Угадываем погоду, привлекаем деньги. Майские народные приметы и обряды

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Светлана Баева. На майские праздники многие отправились на самоизоляцию в загородные дома. Одни — на шашлыки, другие — сажать огород. И всем нужна хорошая погода. Можно верить прогнозам синоптиков, но они не всегда точны. А можно, по примеру наших предков, попытаться самим угадать, что нас ждет — дождь или солнце. О русских народных майских приметах, обычаях и поверьях — в материале РИА Новости.

Сколько в мае дождливых дней

"Жаркий май — к сухому лету", "Коли в мае дождь, будет и рожь", "В мае два холода — черемуха цветет и дуб распускается" — примет много. Некоторые даже сбываются.

По данным "Яндекса", сравнившего погоду за 36 лет, с 1979 по 2014 год, одно майское поверье правдиво более чем на 50 процентов. А в некоторых регионах России — даже на 70.

"На Мокея мокро — все лето мокро. На Мокея сухо — все лето сухо". Речь идет о дне Мокея Мокрого, который по народному календарю восточных славян приходится на 24 мая по новому стилю, 11-е — по старому. Есть еще несколько вариантов: туман — тоже к дождливому лету, а багряный восход — к засушливому.

Сырая погода в мае — не так уж и плохо. Например, в Тамбовской, Курской, Воронежской губерниях говорили: "Сколько в мае дождливых дней, на столько лет и урожая хватит". А вот снег считался плохим предзнаменованием: и лето окажется холодным, и урожая, соответственно, не будет. Еще одна примета: много майских жуков — к засухе.

Крот, крот, оставь мой огород!

© Фото : Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Антонина Петровна Демиденко с участниками фольклорно-этнографической экспедиции в Псковскую область © Фото : Фольклорно-этнографический центр имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Антонина Петровна Демиденко с участниками фольклорно-этнографической экспедиции в Псковскую область

Ирина Светличная, начальник Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской консерватории, в прошлом году была одним из руководителей экспедиции в Псковскую область. Местные рассказали много интересного, в том числе и о майских поверьях. Этнограф поделилась с РИА Новости некоторыми итогами поездки.

Например, на день Егория Вешнего (Юрьев день) — 6 мая, когда во многих регионах впервые после зимы на пастбища выгоняли скот, была традиция, напоминающая пасхальную.

"Варили яйца и красили их травой, чтобы зеленые были", — сообщила Таисия Федоровна Бурова (1933 года рождения) из деревни Сафроново Пореченской волости Великолукского района. Яйца — символ жизни, зеленый — цвет природы, ее возрождения.

А от кротов, по словам Таисии Федоровны, в старину избавлялись следующим образом: хозяйка рано утром три раза "объезжала" на кочерге свою делянку со словами: "Крот, крот, оставь мой огород!" Ирина Светличная поясняет, что это было распространено во многих регионах России: три — сакральное число, круг символизирует солнце, а кочерга — печку, очаг.

И спину поправить, и деньги приманить

Народные приметы и обряды касались не только погоды и урожая. В старину женщины, заслышав первый гром, выходили "на пожню" (в поле) и "кулялись", то есть кувыркались — "спину ровняли". Так они готовили себя к грядущим сельхозработам.

Антонина Петровна Демиденко (1940 года рождения) из деревни Карабаново Плисской волости Невельского района вспомнила такое весеннее поверье. Идешь в лес — не забудь положить в карман монетку, чтобы, если кукушка закукует, весь год был денежным.

Май жениться не велит

Вот чего не советовали предки в мае, так это играть свадьбу. "Рад бы жениться, да май не велит", — сетовали в деревнях. Ведь иначе всю жизнь со второй половиной будешь "маяться".

Это поверье объяснялось просто: начало сельскохозяйственных работ — некогда гулянья устраивать. Да и запасы продуктов подходили к концу, богатый стол не накроешь.

Но и для праздников в мае время находилось. Например, 22 мая (9-е — по старому стилю) отмечали день Николы Вешнего, это называли "конским праздником". В языческие времена он был посвящен богу Велесу — покровителю земледелия и домашних животных. Главные герои — пастухи. Устраивали гуляния, часто на окраине деревень и сел.