Реакция ЕК на итоги выборов в Венгрии настораживает, считает Ле Пен
11:14 13.04.2026
Реакция ЕК на итоги выборов в Венгрии настораживает, считает Ле Пен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Венгры должны обратить внимание на позитивную реакцию Еврокомиссии на венгерские парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, заявила глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов в Венгрии заявила, что эта страна "выбрала Европу".
Орбан разгромлен, Венгрия не смогла. А Россия сможет
Вчера, 08:00
"Удовлетворение, выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышает свои полномочия и пределы компетенции в ущерб суверенитету народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, которую они столько лет отстаивали ценой больших усилий", - написала Ле Пен на своей странице в социальной сети Х.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра в Венгрии
Вчера, 09:18
 
В миреВенгрияУкраинаБрюссельМарин Ле ПенПетер МадьярУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
