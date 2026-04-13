Реакция ЕК на итоги выборов в Венгрии настораживает, считает Ле Пен

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Венгры должны обратить внимание на позитивную реакцию Еврокомиссии на венгерские парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, заявила глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.