Реакция ЕК на итоги выборов в Венгрии настораживает, считает Ле Пен

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Венгры должны обратить внимание на позитивную реакцию Еврокомиссии на венгерские парламентские выборы, на которых лидирует оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, заявила глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов в Венгрии заявила, что эта страна "выбрала Европу".
"Удовлетворение, выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышает свои полномочия и пределы компетенции в ущерб суверенитету народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, которую они столько лет отстаивали ценой больших усилий", - написала Ле Пен на своей странице в социальной сети Х.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.