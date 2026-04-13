ВСУ оборудуют склады на объектах ЖКХ в Краматорске, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. ВСУ оборудуют различные склады и пункты временной дислокации на объектах ЖКХ и в подвалах жилых домов в Краматорске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВСУ с начала текущего месяца начали интенсивно оборудовать под свои нужды подвальные помещения в Краматорске в ДНР, в том числе и на объектах ЖКХ, где расположены важные узлы и оборудование для обеспечения жизнедеятельности города. В подвалы свозятся оружие и боеприпасы, тем самым боевики подвергают большой опасности жизни мирных граждан, которые ещё проживают в домах", - рассказал эксперт.
Марочко отметил, что в городе уже выявлены случаи мародерства продовольственных запасов мирных граждан украинскими военнослужащими.
Освобождение Краматорска имеет для российских сил стратегическое значение, так как открывает путь к полному освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Этот город один из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, так как является логистическим центром, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе.
22 июня 2022, 17:18