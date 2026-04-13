ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действия "Востока" с окончания перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" после окончания перемирия уничтожили за сутки до 90 боевиков ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
22 июня 2022, 17:18