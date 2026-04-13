"Чтобы не смотрели за границу": в Госдуме высказались о новом лимите в РПЛ - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
14:14 13.04.2026 (обновлено: 14:24 13.04.2026)
"Чтобы не смотрели за границу": в Госдуме высказались о новом лимите в РПЛ

Свищев: поддерживаю ужесточение лимита на легионеров, РПЛ нечего стыдиться

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), потому что в стране отлично развивается футбол.
Согласно подготовленному Минспортом РФ проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.
"Мы обсуждали этот вопрос и на комитете, и с Михаилом Владимировичем (Дегтяревым), и с Российским футбольным союзом. Эта тема муссируется уже несколько лет. Я считаю, что позиция Минспорта верная. Надо двигаться по направлению к тому, чтобы у российских спортсменов была возможность играть, а не сидеть на скамейке. У нас должна быть возможность увидеть самых лучших игроков России на нашем поле, а не тех, кто играет за зарубежные клубы. Наша задача - дать игрокам возможность выступать в России. Чтобы ребята не смотрели за границу. Понятно, что все мечтают играть в топовых клубах, но наш футбол сейчас прекрасно развивается, у нас прекрасный чемпионат, и стыдиться нам нечего", - сказал Свищев.
Сборная России по футболу в марте провела два товарищеских матча. Национальная команда 27 марта в Краснодаре победила соперников из Никарагуа (3:1), а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграла вничью с малийцами (0:0).
"Нельзя забывать, что нам надо готовить и национальную команду, а она состоит не из легионеров, а из наших ребят. А то в матчах национальной сборной с не самыми сильными соперниками мы показываем результат, который нельзя назвать феноменальным или выдающимся. Есть над чем работать нашей национальной команде", - добавил депутат.
ФутболСпортДмитрий СвищевГосдума РФРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
