"Чтобы не смотрели за границу": в Госдуме высказались о новом лимите в РПЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что полностью поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), потому что в стране отлично развивается футбол.

"Нельзя забывать, что нам надо готовить и национальную команду, а она состоит не из легионеров, а из наших ребят. А то в матчах национальной сборной с не самыми сильными соперниками мы показываем результат, который нельзя назвать феноменальным или выдающимся. Есть над чем работать нашей национальной команде", - добавил депутат.