Дегтярев представил Чернышенко рейтинг регионов в сфере спорта

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 13.04.2026 (обновлено: 17:40 13.04.2026)
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр спорта Михаил Дегтярев представил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рейтинг регионов РФ в сфере спорта за 2025 год на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
В заседании также приняли участие губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, представители регионов России, спортивных федераций, лиг, госкорпораций и акционерных обществ.
Лучшими регионами стали Владимирская, Калужская, Мурманская области, города Санкт-Петербург и Москва, Волгоградская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Свердловская, Брянская, Липецкая, Челябинская, Тульская, Смоленская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Башкортостан и Мордовия, Камчатский и Хабаровский края, сообщает пресс-служба Чернышенко.
«
"Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по повышению к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Ее ключевые показатели по итогам года достигнуты. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. Благодарю субъекты-лидеры и прошу принять системные решения всех остальных", - сообщил Чернышенко.
Дегтярев подчеркнул, что с 2025 года государственная программа "Спорт России" реализуется как комплексная.
"По ключевым показателям идем с опережением плана: доля граждан, систематически занимающихся спортом, составила 62,6%, обеспеченность инфраструктурой - 64,3%, кассовое исполнение - 99,7%. Показатель по спорту высших достижений подтверждает конкурентоспособность наших атлетов. 40% российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, по итогам входят в число сильнейших. В рамках единого календарного плана за прошлый год проведено более 15 тыс. спортивных мероприятий. Введены в эксплуатацию 18 капитальных спортобъектов, отремонтированы еще 44 в 26 регионах, построены 8 объектов массового спорта, расширяется сеть "умных" площадок и площадок ГТО", - отметил Дегтярев, который добавил, что в регионах, вернувшихся в состав России, поддержку Минспорта получили 109 спорторганизаций.
РоссияМурманская областьСанкт-ПетербургДмитрий ЧернышенкоМихаил ДегтяревСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала