Дегтярев представил Чернышенко рейтинг регионов в сфере спорта

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр спорта Михаил Дегтярев представил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко рейтинг регионов РФ в сфере спорта за 2025 год на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

"Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по повышению к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране. Ее ключевые показатели по итогам года достигнуты. При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. Благодарю субъекты-лидеры и прошу принять системные решения всех остальных", - сообщил Чернышенко.

"По ключевым показателям идем с опережением плана: доля граждан, систематически занимающихся спортом, составила 62,6%, обеспеченность инфраструктурой - 64,3%, кассовое исполнение - 99,7%. Показатель по спорту высших достижений подтверждает конкурентоспособность наших атлетов. 40% российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, по итогам входят в число сильнейших. В рамках единого календарного плана за прошлый год проведено более 15 тыс. спортивных мероприятий. Введены в эксплуатацию 18 капитальных спортобъектов, отремонтированы еще 44 в 26 регионах, построены 8 объектов массового спорта, расширяется сеть "умных" площадок и площадок ГТО", - отметил Дегтярев, который добавил, что в регионах, вернувшихся в состав России, поддержку Минспорта получили 109 спорторганизаций.