Названы российские города с самым высоким качеством жизни ​​

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наиболее высокий уровень качества жизни среди городов России по итогам первого квартала 2026 года отмечен в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе, следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Рейтинг составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (на основании потребительской активности), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. В перечень критериев рейтинга также вошли состояние дорожного хозяйства, работа предприятий ЖКХ и городских властей, благоустройство города, распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.