Названы российские города с самым высоким качеством жизни ​​

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наиболее высокий уровень качества жизни среди городов России по итогам первого квартала 2026 года отмечен в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе, следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда. При этом доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска. Лучшая экология отмечена в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. А к городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
"Города, где требуются усилия по повышению качества жизни (в алфавитном порядке): Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита, Якутск", - уточняется в исследовании.
Рейтинг составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (на основании потребительской активности), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. В перечень критериев рейтинга также вошли состояние дорожного хозяйства, работа предприятий ЖКХ и городских властей, благоустройство города, распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.
