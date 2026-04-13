России вернули флаг и гимн! Грандиозный триумф нашего спорта - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
16:30 13.04.2026
России вернули флаг и гимн! Грандиозный триумф нашего спорта

World Aquatics допустила российских спортсменов с флагом и гимном до турниров

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. В процессе возвращения российских спортсменов случился очередной крупный прорыв. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян с флагом и гимном! РИА Новости Спорт рассказывает о подробностях решения.

Как все проходило

Как известно, Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство спортивных федераций ввело запреты. Исключением не стала и World Aquatics.
Позднее МОК призвал федерации смягчить санкции и допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе. В сентябре 2023 организация сформировала критерии допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Процесс оформления не был быстрым, но все же со временем россияне вернулись на соревнования в качестве нейтральных атлетов.
В феврале 2026 году был новый прорыв. В World Aquatics заявили, что допустят российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь они могут принять участие в соревнованиях в возрастных категориях до 20, 18 и 16 лет, в том числе на мировых первенствах. Решение было принято в соответствии с декабрьскими рекомендациями МОК, в которых отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами.
И вот — новая победа. 13 апреля World Aquatics объявила о полном возвращении российских спортсменов без каких-либо санкций.
"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — говорится в заявлении организации.
Это решение было принято после консультации с Aquatics Integrity Unit, которое представляет собой подразделение по обеспечению честности в водных видах спорта, и комитетом спортсменов.

Реакция в России и что все это значит

О заявлении World Aquatics высказался министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
"Приветствуем решение World Aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне со остальными атлетами – в национальной форме, с флагом и гимном. Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом в январе на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей", — написал он в своем Telegram-канале.
Решение о возвращении россиян с флагом и гимном распространяется на пловцов, прыгунов в воду, синхронисток и ватерполистов. К слову, ватерполисты стали одной из первых сборных команд из России, которых допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе. А решение о возвращении им флага совпало с днем отказа украинской команды сыграть с россиянами в рамках Кубка мира по водному поло.
