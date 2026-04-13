В Петербурге задержали подростка, стрелявшего в девушку из пневматики

11:17 13.04.2026
В Петербурге задержали подростка, выстрелившего в спину девушки из пневматики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Полиция задержала 17-летнего юношу, который на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета в подъезде дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в воскресенье в полицию Красносельского района поступила телефонограмма медучреждения о госпитализации 20-летней девушки, которая ранее обратилась в травмпункт с ушибами плеча и бедра в результате стрельбы из пневматического пистолета.
"Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее 8 выстрелов в спину бывшей возлюбленной", - рассказали в полиции.
Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Юноша, житель города Луга Ленинградской области, в настоящее время задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
ПроисшествияКрасносельский районСанкт-ПетербургЛугаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
