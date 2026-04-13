Болельщики "Вашингтона" попросили Овечкина остаться еще на один сезон НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Болельщики "Вашингтон Кэпиталз" просили российского нападающего Александра Овечкина остаться в команде еще на один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время матча регулярного чемпионата против "Питтсбург Пингвинз".
Встреча прошла в воскресенье в столице США и завершилась победой хозяев со счетом 3:0, Овечкин отметился голевой передачей. "Кэпиталз", которые рискуют не попасть в плей-офф, провели последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате. В концовке игры трибуны домашней арены "Вашингтона" скандировали Овечкину: "Еще один сезон". Видео опубликовала журналистка портала Russian Machine Never Breaks Кэти Эдлер в соцсети X.
После игры Овечкин отказался проводить послематчевое рукопожатие с игроками "Питтсбурга". Хоккеисты "Пингвинз" собрались на льду, однако россиянин указал им в сторону раздевалки.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).