Овечкин отказался от рукопожатия с игроками "Питтсбурга"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался проводить послематчевое рукопожатие с игроками "Питтсбург Пингвинз" по окончании встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" в воскресенье обыграл "Питтсбург" со счетом 3:0. Для столичного клуба это последняя игра регулярного сезона на домашнем льду. Капитаны команд Овечкин и канадец Сидни Кросби провели сотый матч друг против друга в НХЛ с учетом плей-офф.
После финальной сирены хоккеисты "Питтсбурга" собрались на льду, желая провести церемонию рукопожатия с Овечкиным, однако россиянин отказался и указал им в сторону раздевалки. Этот матч может стать последним для Овечкина против "Пингвинс", если он не подпишет новый контракт.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1572 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).