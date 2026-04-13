Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Стали известны все пары плей-офф и плей-ин по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/26.
Победитель Западной конференции "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Спёрс" (2-е место) узнают своих соперников по итогам раунда плей-ин. "Сан-Антонио" сыграет с победителем матча плей-ин "Финикс Санз" (7) - "Портленд Трэйл Блэйзерс" (8). Проигравший в этой паре определит участника плей-офф и соперника "Оклахомы" в матче с победителем встречи "Лос-Анджелес Клипперс" (9) - "Голден Стэйт Уорриорз" (10).
"Денвер Наггетс" (3-е место) встретится в первом раунде плей-офф с "Миннесотой Тимбервулвз" (6), а "Лос-Анджелес Лейкерс" (4) - с "Хьюстон Рокетс" (5).
Занявший второе место в Восточной конференции "Бостон Селтикс" сыграет с победителем матча плей-ин "Филадельфия Севенти Сиксерс" (7) - "Орландо Мэджик" (8), а проигравший в этом матче определит в противостоянии с победителем встречи "Шарлотт Хорнетс" (9) - "Майами Хит" (10) соперника "Детройт Пистонс" (1).
Также в первом раунде "Нью-Йорк Никс" (3) сыграет с "Атлантой Хокс" (6), а "Кливленд Кавальерс" (4) - с "Торонто Рэпторз" (5).
Плей-ин стартует в ночь на вторник по московскому времени.