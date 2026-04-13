Бумеры, иксы и миллениалы сходили с ума: как Навка покоряла поколения

Без Костомарова гештальт не закрывался
От официантки до королевы Великобритании
Татьяна Ларина
Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала "Наташа". В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: "Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим". Позже оно, напротив, стало очень модным.
Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про "предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет".
Однако если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой.
Кадр из фильма-оперы "Евгений Онегин" (Ленфильм, 1958 год).
Татьяна Самойлова
Она официально стала "самой скромной и очаровательной актрисой" XI Каннского фестиваля в 1957 году, обойдя Софи Лорен. Самойлову чествовали за роль в фильме "Летят журавли".
После триумфа актрису звали сниматься иностранные режиссеры, в том числе из Голливуда. Однако в капстраны ее не отпускали. С Самойловой познакомился известный донжуан Пабло Пикассо — он собирался писать ее портрет.
А потом был долгий перерыв, и об актрисе, которую называли "советским достоянием", на родине словно забыли. Пройдет несколько лет, прежде чем она сыграет свою вторую — и последнюю — великую кинороль: Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года.
Татьяна Доронина
Когда ее первого супруга Олега Басилашвили распределили в Сталинград, Доронина поехала за ним. Там ее увидел Георгий Товстоногов и предложил перебраться из провинции к нему в Петербург. Доронина поставила жесткое условие: только если режиссер возьмет в труппу и Басилашвили.
В фильме "Три тополя на Плющихе", ставшем одним из лучших в ее карьере, Доронина сниматься не хотела. Однако режиссер Татьяна Лиознова уговорила актрису сделать пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры, Доронина передумала: без макияжа она себе очень понравилась.
Два года назад артистку назначили президентом МХАТ имени Горького — эту должность создало для нее Министерство культуры.
Татьяна Лиознова
После окончания ВГИКа Лиознова по распределению попала на киностудию Горького, но девушку почти сразу сократили — в 1949-м году работы для молодого специалиста просто не было. Так что вместо фильмов ей пришлось пару лет шить одежду.
Один из первых отечественных сериалов ,"Семнадцать мгновений весны", дался Лиозновой непросто. Она поссорилась и с Юлианом Семеновым, автором книги, которая легла в основу сюжета, и с Иосифом Кобзоном.
Первого возмутило предложение Лиозновой добавить в сценарий больше романтики, второго — просьба спеть в несвойственной ему манере, чтобы зрители не узнали по голосу. Однако пожелания "железной леди советского кино", которой на съемочной площадке действительно никто предпочитал не возражать, оба выполнили.
Татьяна Толстая
Филолог по образованию, Толстая стала писать после перенесенной операции на глазах. "Пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов", — вспоминает она.
Дебютировала Татьяна еще в 1983 году в журнале "Аврора", но грандиозный успех внучку писателя Алексея Толстого ждал в 2000-м, после выхода романа "Кысь".
Затем она начала карьеру на телевидении: проект "Школа злословия", где соведущей Толстой была Авдотья Смирнова, выходил в эфир 12 лет.
Толстая не любит давать интервью и довольно резко высказывается о современных писателях: "Мне они неинтересны…Чехова и Толстого бы дочитать". Несмотря на категоричность автора, каждую ее новую книгу ждут с нетерпением.
Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР воспитала плеяду знаменитых фигуристов. Ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.
Определиться с профессией девочке помог папа, известный хоккейный тренер: уже с четырех лет она стояла на коньках. А в 1966-м в паре с Георгием Проскуриным завоевала золото на Зимней универсиаде в Италии. Эта победа стала для Тарасовой единственной: совершая круг почета, она зацепилась за ковер и упала. Из-за травмы карьеру фигуристки пришлось завершить, и в 19 лет она стала тренером.
Последнее время Тарасова выступает консультантом сборной России и иногда комментирует трансляции чемпионатов по фигурному катанию.
Татьяна Навка
По словам Навки, известной фигуристки и олимпийской чемпионки, она была очень суеверна: соревновалась только в "счастливой" одежде, выходила на лед с левой ноги. Сначала Татьяна представляла Белоруссию, но потом стала кататься под российским флагом.
Спортивную карьеру закончила в 2006 году — теперь она автор зрелищных ледовых шоу и жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
Семь лет назад у пары родилась девочка, из которой уже растят спортсменку. А вот Саша, старшая дочь Навки от первого брака с Александром Жулиным, решила стать певицей.
Татьяна Васильева
После того как Таня Ицыкович поступила в Школу-студию МХАТ, к ректору пришел ее отец: просил отпустить дочку, из которой все равно не получится актрисы. К счастью, его не послушали, а через несколько лет Татьяну пригласили в Театр сатиры.
Потом она выходит замуж, меняет и фамилию, которую носит до сих пор, и место работы. На улице Татьяна встретила Андрея Гончарова, художественного руководителя Театра имени Маяковского, и попросилась к нему в труппу. Ее приняли, причем сразу на ведущие роли.
Пожалуй, один из ярчайших образов Васильевой — "дейтинг-коуч" Сусанна из фильма "Самая обаятельная и привлекательная". Многие советы бывалой соблазнительницы актуальны, как и 30 лет назад: "Мужчин надо завоевывать самим!", "Сама ищи себе мужа, и лучше всего на работе".
Татьяна Назаренко
Ее картины хранятся в лучших музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, в Третьяковке и Русском музее в Питере. А в феврале прошлого года ретроспектива Татьяны Назаренко к 75-летнему юбилею открылась в московском MMоMA.
Известности Назаренко удалось добиться еще в самом начале профессионального пути, в 1970-е. В 1997-м она стала членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001-м — академиком. А до этого была удостоена Государственной премии за серию картин "Татьянин день". Некоторые искусствоведы сравнивают ее манеру с творчеством Питера Брейгеля.
Татьяна Буланова
Сначала Буланова училась на библиотекаря, как настаивали родители: ослушаться отца, капитана первого ранга, было сложно. Однако потом все же перешла в школу-студию при петербургском мюзик-холле.
Первых выступлений из-за природной стеснительности девушка очень боялась.
В 90-х и начале нулевых певица, оставившая группу “Летний сад” ради сольной карьеры, была невероятно популярна. Проникновенно, в узнаваемом стиле, "царевна Несмеяна отечественной эстрады" исполняла баллады про неразделенную любовь.
Татьяна Пельтцер
Самая любимая "бабушка" советского кинематографа (хотя настоящих внуков у нее не было) стала сниматься в фильмах, когда ей почти исполнилось сорок. В юности же Пельтцер играла в основном мальчиков, да и вела себя для тех лет "по-мужски": любила крепкий табак и преферанс, обожала матерные анекдоты.
А еще актриса славилась невыносимым характером. Перед спектаклем от нее прилетало всем, от костюмерш до режиссеров: так Пельтцер выпускала пар.
Впрочем, тем, кого считали ее любимчиками, она прощала многое. Например, Александру Абдулову, который даже называл ее мамой. Когда актриса стала забывать тексты ролей, актер выручал ее подсказками. А тем, кто жаловался на неудачи, Пельтцер с возмущением отвечала: "Да что вы плачетесь! Живите и радуйтесь, ведь жить — это такое благо!"
