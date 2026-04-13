Бумеры, иксы и миллениалы сходили с ума: как Навка покоряла поколения - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:09 13.04.2026

Бумеры, иксы и миллениалы сходили с ума: как Навка покоряла поколения

Анастасия Панина
Почему в нее влюблялись целыми поколениями? Как скромная, но смелая девушка стала выдающейся фигуристкой и бизнес-леди? РИА Новости Спорт рассказывает о народной популярности Татьяны Навки в день рождения олимпийской чемпионки.

Без Костомарова гештальт не закрывался

За больше чем полвека великой истории фигурного катания в СССР и России у наших болельщиков было много поводов влюбиться в спортсменов. Но особенный случай - олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Она уже 20 лет остается фавориткой не одного поколения зрителей - бумеров, иксов и миллениалов. И хотя зумеры и поколение альфа больше знают Навку как главу империи ледовых шоу, попечителя Камилы Валиевой, для огромного количества людей Татьяна остается прежде всего любимой фигуристкой.
Видео с ее выступлениями лежат на платформах давным-давно, но там до сих пор появляются новые комментарии, а число просмотров все время растет. Люди с восхищением пересматривают Навку с Маратом Башаровым, Вилле Хаапасало, Алексеем Воробьевым, Егором Бероевым - не так уж важно с кем. Главное, чтобы Навку.
- "За все время существования фигурного катания Навка лучшая в мире, возможно, потом появятся и другие"
- "Таня, Танечка, Танюша - это явление в фигурном катании"
- "Навка - это чудо от бога. Красивая, умная и талантливая", - в таких комментариях люди выражают свою симпатию, как будто Татьяна Навка по-прежнему участвует в соревнованиях наравне с современной молодой порослью. Хотя она даже в "Ледниковом периоде" в последний раз как участница появлялась в 2016 году в паре с Андреем Бурковским.
Нас подкупает искренность и самоотдача, мы ее всегда подспудно чувствуем. Навка с самых ранних лет мечтала добиться успехов в спорте, а потому была готова на все - переезд из Днепропетровска в Москву, упорные тренировки, перебор партнеров в поисках того самого. Прежде чем встать в пару с Романом Костомаровым и выиграть олимпийское золото, она дважды рассталась с другими танцорами и один раз была оставлена Костомаровым. Предательство ему простила из тех же соображений - понимала, что с этим видным характерным парнем ее амбиции наконец могут получить медальную ликвидность. Без него на карьере можно будет поставить крест и посвятить себя семье. Не такой плохой вариант, только вот Татьяне с детства хотелось быть успешной спортсменкой, и этот гештальт без Костомарова не закрывался.
"Я убеждена, что с определенным характером рождаются. Вот и моя целеустремленность врожденная. У меня всегда было ощущение, что я должна стать чемпионкой, что ничто не помешает. Я тренировалась всегда чуточку больше, чем требовалось: надо 10 отжиманий, я делала 12, надо 20 "пистолетиков" (приседание на одной ноге) я делала 25 и так во всем. Я старалась превосходить собственные результаты и знать, что сделала все, что могла", - сказала Навка в документальном фильме Первого канала "Она".
К ее целеустремленности прилагается мощная харизма, - этим качеством обладают обычно актеры и ораторы. Для фигуристки высокого уровня, особенно в такой павлиньей среде, как танцы на льду, это тоже базовый минимум. Но не все олимпийские чемпионы способны делать на льду что угодно, чтобы от них при этом было нельзя оторвать взгляд. У Навки такая суперсила есть. Татьяна всегда воспринималась "своей" - она добилась успеха, родившись в обычной семье без особых возможностей и привилегий.
От официантки до королевы Великобритании

Еще одно ее преимущество - интересный типаж внешности. Красавица, но не классическая, а с изюминкой. Прекрасная фигура, на которой идеально сидят забавные леопарды эпохи гламура, облегающие комбинезоны цвета фуксия и театрализованный с обилием декора костюм Кармен". Она вроде бы и на Олимпе за свои выдающиеся спортивные достижения, но все время где-то рядом с простыми смертными. С ней можно отождествлять себя, мечтая о своей лучшей версии.
Большую роль в закреплении Навки как народной любимицы сыграл "Ледниковый период". Он случился сразу после победы на Олимпиаде - Татьяна искрилась от счастья и чувства реализованности и при этом имела запас нерастраченного потенциала в творчестве, который сразу смогла показать.
С самого первого сезона она вызвала огромный зрительский интерес и симпатию. Считалось, что рядом с Навкой начнет кататься даже дерево. А уж более-менее одаренный партнер и вовсе будет смотреться так, как будто всю жизнь этим занимался. Она это доказала с Башаровым.
Благодаря разным образам на проекте стало понятно, что Навка, помимо того, что бесстрашная, еще и многоликая. Мы видели ее великой чемпионкой, официанткой в белом переднике, королевой Великобритании и крестьянкой в платочке и с косой и женщиной с разбитым сердцем. Ее героини всегда уверенные и женственные - получается комбо, против которого невозможно устоять.
Вспоминаются первые после Олимпиады в Сочи этапы Гран-при в Москве, когда на них потянулись зрители, прежде глубоко фигурным катанием не интересующиеся. Так вот одним из самых частых вопросов тех соревнований в очереди за горячей кукурузой на Малой спортивной арене "Лужники" был вопрос "А Навка будет?".
Не будет, конечно - спортивная карьера давно завершена, как и гастроли по России. Теперь она организует свои ледовые шоу, не так давно ввязалась возглавить крупный центр фигурного катания "Наши Надежды". Она все так же хороша, хотя уже совсем другая.
Но все ее поклонники и поклонницы могут в любой момент открыть интернет, вбить в поиске "Татьяна Навка" и вернуть себе свой 2006-й. Счастливое время олимпийского чебурашки в форме Bosco и молодых блистательных Навки/Костомарова. Тогда в будущей жизни виделось только хорошее, полюбившийся за юмор и оригинальность "Ледниковый" еще не превратился в заедающую шарманку из приевшихся тем, а российским спортсменам не грозили никакие изоляции. И, конечно, самим поклонникам и поклонницам было на двадцать лет меньше. Ностальгия по собственному прошлому и тогдашним представлениям о будущем - самая упоительная. Татьяна Навка - идеальный символ той эпохи.
От Лариной до Навки: самые знаменитые Татьяны
Татьяна Ларина

Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала "Наташа". В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: "Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим". Позже оно, напротив, стало очень модным. 

Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про "предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет". 

Однако если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой. 

Татьяна Ларина

Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала "Наташа". В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: "Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим". Позже оно, напротив, стало очень модным. 

Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про "предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет". 

Однако если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой. 

Татьяна Самойлова

Она официально стала "самой скромной и очаровательной актрисой" XI Каннского фестиваля в 1957 году, обойдя Софи Лорен. Самойлову чествовали за роль в фильме "Летят журавли". 

После триумфа актрису звали сниматься иностранные режиссеры, в том числе из Голливуда. Однако в капстраны ее не отпускали. С Самойловой познакомился известный донжуан Пабло Пикассо — он собирался писать ее портрет.

А потом был долгий перерыв, и об актрисе, которую называли "советским достоянием", на родине словно забыли. Пройдет несколько лет, прежде чем она сыграет свою вторую — и последнюю — великую кинороль: Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года. 

Татьяна Самойлова

Она официально стала "самой скромной и очаровательной актрисой" XI Каннского фестиваля в 1957 году, обойдя Софи Лорен. Самойлову чествовали за роль в фильме "Летят журавли". 

После триумфа актрису звали сниматься иностранные режиссеры, в том числе из Голливуда. Однако в капстраны ее не отпускали. С Самойловой познакомился известный донжуан Пабло Пикассо — он собирался писать ее портрет.

А потом был долгий перерыв, и об актрисе, которую называли "советским достоянием", на родине словно забыли. Пройдет несколько лет, прежде чем она сыграет свою вторую — и последнюю — великую кинороль: Анну Каренину в одноименном фильме Александра Зархи 1967 года. 

Татьяна Доронина

Когда ее первого супруга Олега Басилашвили распределили в Сталинград, Доронина поехала за ним. Там ее увидел Георгий Товстоногов и предложил перебраться из провинции к нему в Петербург. Доронина поставила жесткое условие: только если режиссер возьмет в труппу и Басилашвили. 

В фильме "Три тополя на Плющихе", ставшем одним из лучших в ее карьере, Доронина сниматься не хотела. Однако режиссер Татьяна Лиознова уговорила актрису сделать пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры, Доронина передумала: без макияжа она себе очень понравилась. 

Два года назад артистку назначили президентом МХАТ имени Горького — эту должность создало для нее Министерство культуры. 

Татьяна Доронина

Когда ее первого супруга Олега Басилашвили распределили в Сталинград, Доронина поехала за ним. Там ее увидел Георгий Товстоногов и предложил перебраться из провинции к нему в Петербург. Доронина поставила жесткое условие: только если режиссер возьмет в труппу и Басилашвили. 

В фильме "Три тополя на Плющихе", ставшем одним из лучших в ее карьере, Доронина сниматься не хотела. Однако режиссер Татьяна Лиознова уговорила актрису сделать пробы. Увидев свои фотографии в образе Нюры, Доронина передумала: без макияжа она себе очень понравилась. 

Два года назад артистку назначили президентом МХАТ имени Горького — эту должность создало для нее Министерство культуры. 

Татьяна Лиознова

После окончания ВГИКа Лиознова по распределению попала на киностудию Горького, но девушку почти сразу сократили — в 1949-м году работы для молодого специалиста просто не было. Так что вместо фильмов ей пришлось пару лет шить одежду.

Один из первых отечественных сериалов ,"Семнадцать мгновений весны", дался Лиозновой непросто. Она поссорилась и с Юлианом Семеновым, автором книги, которая легла в основу сюжета, и с Иосифом Кобзоном. 

Первого возмутило предложение Лиозновой добавить в сценарий больше романтики, второго — просьба спеть в несвойственной ему манере, чтобы зрители не узнали по голосу. Однако пожелания "железной леди советского кино", которой на съемочной площадке действительно никто предпочитал не возражать, оба выполнили.

Татьяна Лиознова

После окончания ВГИКа Лиознова по распределению попала на киностудию Горького, но девушку почти сразу сократили — в 1949-м году работы для молодого специалиста просто не было. Так что вместо фильмов ей пришлось пару лет шить одежду.

Один из первых отечественных сериалов ,"Семнадцать мгновений весны", дался Лиозновой непросто. Она поссорилась и с Юлианом Семеновым, автором книги, которая легла в основу сюжета, и с Иосифом Кобзоном. 

Первого возмутило предложение Лиозновой добавить в сценарий больше романтики, второго — просьба спеть в несвойственной ему манере, чтобы зрители не узнали по голосу. Однако пожелания "железной леди советского кино", которой на съемочной площадке действительно никто предпочитал не возражать, оба выполнили.

Татьяна Толстая

Филолог по образованию, Толстая стала писать после перенесенной операции на глазах. "Пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов", — вспоминает она.

Дебютировала Татьяна еще в 1983 году в журнале "Аврора", но грандиозный успех внучку писателя Алексея Толстого ждал в 2000-м, после выхода романа "Кысь".

Затем она начала карьеру на телевидении: проект "Школа злословия", где соведущей Толстой была Авдотья Смирнова, выходил в эфир 12 лет. 

Толстая не любит давать интервью и довольно резко высказывается о современных писателях: "Мне они неинтересны…Чехова и Толстого бы дочитать". Несмотря на категоричность автора, каждую ее новую книгу ждут с нетерпением. 

Татьяна Толстая

Филолог по образованию, Толстая стала писать после перенесенной операции на глазах. "Пришлось лежать с повязкой целый месяц. А так как читать было нельзя, в голове начали рождаться сюжеты первых рассказов", — вспоминает она.

Дебютировала Татьяна еще в 1983 году в журнале "Аврора", но грандиозный успех внучку писателя Алексея Толстого ждал в 2000-м, после выхода романа "Кысь".

Затем она начала карьеру на телевидении: проект "Школа злословия", где соведущей Толстой была Авдотья Смирнова, выходил в эфир 12 лет. 

Толстая не любит давать интервью и довольно резко высказывается о современных писателях: "Мне они неинтересны…Чехова и Толстого бы дочитать". Несмотря на категоричность автора, каждую ее новую книгу ждут с нетерпением. 

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР воспитала плеяду знаменитых фигуристов. Ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. 

Определиться с профессией девочке помог папа, известный хоккейный тренер: уже с четырех лет она стояла на коньках. А в 1966-м в паре с Георгием Проскуриным завоевала золото на Зимней универсиаде в Италии. Эта победа стала для Тарасовой единственной: совершая круг почета, она зацепилась за ковер и упала. Из-за травмы карьеру фигуристки пришлось завершить, и в 19 лет она стала тренером. 

Последнее время Тарасова выступает консультантом сборной России и иногда комментирует трансляции чемпионатов по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР воспитала плеяду знаменитых фигуристов. Ее учениками были Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. 

Определиться с профессией девочке помог папа, известный хоккейный тренер: уже с четырех лет она стояла на коньках. А в 1966-м в паре с Георгием Проскуриным завоевала золото на Зимней универсиаде в Италии. Эта победа стала для Тарасовой единственной: совершая круг почета, она зацепилась за ковер и упала. Из-за травмы карьеру фигуристки пришлось завершить, и в 19 лет она стала тренером. 

Последнее время Тарасова выступает консультантом сборной России и иногда комментирует трансляции чемпионатов по фигурному катанию.

Татьяна Навка 

По словам Навки, известной фигуристки и олимпийской чемпионки, она была очень суеверна: соревновалась только в "счастливой" одежде, выходила на лед с левой ноги. Сначала Татьяна представляла Белоруссию, но потом стала кататься под российским флагом. 

Спортивную карьеру закончила в 2006 году — теперь она автор зрелищных ледовых шоу и жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Семь лет назад у пары родилась девочка, из которой уже растят спортсменку. А вот Саша, старшая дочь Навки от первого брака с Александром Жулиным, решила стать певицей.

Татьяна Навка 

По словам Навки, известной фигуристки и олимпийской чемпионки, она была очень суеверна: соревновалась только в "счастливой" одежде, выходила на лед с левой ноги. Сначала Татьяна представляла Белоруссию, но потом стала кататься под российским флагом. 

Спортивную карьеру закончила в 2006 году — теперь она автор зрелищных ледовых шоу и жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Семь лет назад у пары родилась девочка, из которой уже растят спортсменку. А вот Саша, старшая дочь Навки от первого брака с Александром Жулиным, решила стать певицей.

Татьяна Васильева

После того как Таня Ицыкович поступила в Школу-студию МХАТ, к ректору пришел ее отец: просил отпустить дочку, из которой все равно не получится актрисы. К счастью, его не послушали, а через несколько лет Татьяну пригласили в Театр сатиры. 

Потом она выходит замуж, меняет и фамилию, которую носит до сих пор, и место работы. На улице Татьяна встретила Андрея Гончарова, художественного руководителя Театра имени Маяковского, и попросилась к нему в труппу. Ее приняли, причем сразу на ведущие роли. 

Пожалуй, один из ярчайших образов Васильевой — "дейтинг-коуч" Сусанна из фильма "Самая обаятельная и привлекательная". Многие советы бывалой соблазнительницы актуальны, как и 30 лет назад: "Мужчин надо завоевывать самим!", "Сама ищи себе мужа, и лучше всего на работе".

Татьяна Васильева

После того как Таня Ицыкович поступила в Школу-студию МХАТ, к ректору пришел ее отец: просил отпустить дочку, из которой все равно не получится актрисы. К счастью, его не послушали, а через несколько лет Татьяну пригласили в Театр сатиры. 

Потом она выходит замуж, меняет и фамилию, которую носит до сих пор, и место работы. На улице Татьяна встретила Андрея Гончарова, художественного руководителя Театра имени Маяковского, и попросилась к нему в труппу. Ее приняли, причем сразу на ведущие роли. 

Пожалуй, один из ярчайших образов Васильевой — "дейтинг-коуч" Сусанна из фильма "Самая обаятельная и привлекательная". Многие советы бывалой соблазнительницы актуальны, как и 30 лет назад: "Мужчин надо завоевывать самим!", "Сама ищи себе мужа, и лучше всего на работе".

Татьяна Назаренко

Ее картины хранятся в лучших музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, в Третьяковке и Русском музее в Питере. А в феврале прошлого года ретроспектива Татьяны Назаренко к 75-летнему юбилею открылась в московском MMоMA. 

Известности Назаренко удалось добиться еще в самом начале профессионального пути, в 1970-е. В 1997-м она стала членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001-м — академиком. А до этого была удостоена Государственной премии за серию картин "Татьянин день". Некоторые искусствоведы сравнивают ее манеру с творчеством Питера Брейгеля.

Татьяна Назаренко

Ее картины хранятся в лучших музеях Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Берлина, в Третьяковке и Русском музее в Питере. А в феврале прошлого года ретроспектива Татьяны Назаренко к 75-летнему юбилею открылась в московском MMоMA. 

Известности Назаренко удалось добиться еще в самом начале профессионального пути, в 1970-е. В 1997-м она стала членом-корреспондентом Российской академии художеств, в 2001-м — академиком. А до этого была удостоена Государственной премии за серию картин "Татьянин день". Некоторые искусствоведы сравнивают ее манеру с творчеством Питера Брейгеля.

Татьяна Буланова

Сначала Буланова училась на библиотекаря, как настаивали родители: ослушаться отца, капитана первого ранга, было сложно. Однако потом все же перешла в школу-студию при петербургском мюзик-холле.

Первых выступлений из-за природной стеснительности девушка очень боялась. 

В 90-х и начале нулевых певица, оставившая группу “Летний сад” ради сольной карьеры, была невероятно популярна. Проникновенно, в узнаваемом стиле, "царевна Несмеяна отечественной эстрады" исполняла баллады про неразделенную любовь.

Татьяна Буланова

Сначала Буланова училась на библиотекаря, как настаивали родители: ослушаться отца, капитана первого ранга, было сложно. Однако потом все же перешла в школу-студию при петербургском мюзик-холле.

Первых выступлений из-за природной стеснительности девушка очень боялась. 

В 90-х и начале нулевых певица, оставившая группу “Летний сад” ради сольной карьеры, была невероятно популярна. Проникновенно, в узнаваемом стиле, "царевна Несмеяна отечественной эстрады" исполняла баллады про неразделенную любовь.

Татьяна Пельтцер

Самая любимая "бабушка" советского кинематографа (хотя настоящих внуков у нее не было) стала сниматься в фильмах, когда ей почти исполнилось сорок. В юности же Пельтцер играла в основном мальчиков, да и вела себя для тех лет "по-мужски": любила крепкий табак и преферанс, обожала матерные анекдоты. 

А еще актриса славилась невыносимым характером. Перед спектаклем от нее прилетало всем, от костюмерш до режиссеров: так Пельтцер выпускала пар. 

Впрочем, тем, кого считали ее любимчиками, она прощала многое. Например, Александру Абдулову, который даже называл ее мамой. Когда актриса стала забывать тексты ролей, актер выручал ее подсказками. А тем, кто жаловался на неудачи, Пельтцер с возмущением отвечала: "Да что вы плачетесь! Живите и радуйтесь, ведь жить — это такое благо!"

Татьяна Пельтцер

Самая любимая "бабушка" советского кинематографа (хотя настоящих внуков у нее не было) стала сниматься в фильмах, когда ей почти исполнилось сорок. В юности же Пельтцер играла в основном мальчиков, да и вела себя для тех лет "по-мужски": любила крепкий табак и преферанс, обожала матерные анекдоты. 

А еще актриса славилась невыносимым характером. Перед спектаклем от нее прилетало всем, от костюмерш до режиссеров: так Пельтцер выпускала пар. 

Впрочем, тем, кого считали ее любимчиками, она прощала многое. Например, Александру Абдулову, который даже называл ее мамой. Когда актриса стала забывать тексты ролей, актер выручал ее подсказками. А тем, кто жаловался на неудачи, Пельтцер с возмущением отвечала: "Да что вы плачетесь! Живите и радуйтесь, ведь жить — это такое благо!"

