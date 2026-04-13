Бумеры, иксы и миллениалы сходили с ума: как Навка покоряла поколения

Татьяна Ларина

Суперзвезда русской классики, чье искреннее и страстное письмо к Онегину считается образцом любовной лирики. Интересно, что в черновиках Пушкина сначала фигурировала "Наташа". В начале XIX века выбранный поэтом вариант считался "простонародным", поэтому Пушкин оправдывается: "Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим". Позже оно, напротив, стало очень модным.

Главная загадка Татьяны — ее возраст. Известный литературовед Юрий Лотман считал, что девушка впервые встречает Онегина в 17. Теперь говорят, что Татьяна была еще более юной. Ведь Евгений, прочтя ее признание, задумывается про "предрассужденья…. у девочки в тринадцать лет".

Однако если допустить, что Татьяна совсем подросток, то сколько же тогда было ее младшей сестре Ольге? Вряд ли Ленский стал бы ухаживать за 12-летней девочкой.

Кадр из фильма-оперы "Евгений Онегин" (Ленфильм, 1958 год).