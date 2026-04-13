"Металлург" находится в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
21:17 13.04.2026 (обновлено: 22:01 13.04.2026)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение нижегородскому "Торпедо" в третьем матче серии второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 апреля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Торпедо НН
2 : 4
Металлург Мг
14:24 • Алексей Кручинин
(Игорь Гераськин, Михаил Науменков)
19:55 • Василий Атанасов
(Боб Нарделла, Амир Гараев)
03:38 • Андрей Козлов
(Никита Коротков, Люк Джонсон)
06:36 • Никита Михайлис
(Робин Пресс)
11:46 • Артем Минулин
(Сергей Толчинский, Дерек Барак)
12:26 • Руслан Исхаков
(Валерий Орехов, Никита Михайлис)
Встреча прошла в понедельник в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:1, 4:0, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Андрей Козлов (24-я минута), Никита Михайлис (27), Артем Минулин (32) и Руслан Исхаков (33). У "Торпедо" отличились Алексей Кручинин (15) и Василий Атанасов (60).
Во втором периоде вратарь "Торпедо" Денис Костин в течение девяти минут пропустил четыре шайбы и был заменен на Дмитрия Шугаева.
"Металлург" увеличил отрыв в серии до четырех побед - 3-0. Следующая игра второго раунда Кубка Гагарина пройдет в Нижнем Новгороде 15 апреля.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4-1 победила новосибирскую "Сибирь". "Торпедо" финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в 1/8 финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой "Северстали" - 4-1.
