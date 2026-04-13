Медведева оштрафовали за разбитую ракетку

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала российского теннисиста Даниила Медведева за поведение во время матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, сообщает ESPN.
Медведев на прошлой неделе уступил итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6, впервые проиграв матч с сухим счетом. После проигрыша восьми геймов подряд россиянин несколько раз ударил ракеткой о корт, а потом выкинул ее в урну. Судья на вышке вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение.
В понедельник стало известно, что Медведев получил штраф в размере 6 тысяч евро. При этом россиянин заработал за выступление в Монте-Карло более 45 тысяч евро призовых.
В 2025 году Медведева оштрафовали на 75 тысяч долларов и 42,5 тысячи долларов на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США соответственно.
Медведеву 30 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге. В текущем сезоне россиянин выиграл турниры в австралийском Брисбене и Дубае, а также дошел до финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).
