Медведева оштрафовали за разбитую ракетку

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:43 13.04.2026
Теннисиста Медведева оштрафовали на шесть тысяч евро за разбитую ракетку

© Getty Images/Clive BrunskillДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Getty Images/Clive Brunskill
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала российского теннисиста Даниила Медведева за поведение во время матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, сообщает ESPN.
Медведев на прошлой неделе уступил итальянцу Маттео Берреттини со счетом 0:6, 0:6, впервые проиграв матч с сухим счетом. После проигрыша восьми геймов подряд россиянин несколько раз ударил ракеткой о корт, а потом выкинул ее в урну. Судья на вышке вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В понедельник стало известно, что Медведев получил штраф в размере 6 тысяч евро. При этом россиянин заработал за выступление в Монте-Карло более 45 тысяч евро призовых.
В 2025 году Медведева оштрафовали на 75 тысяч долларов и 42,5 тысячи долларов на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США соответственно.
Медведеву 30 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге. В текущем сезоне россиянин выиграл турниры в австралийском Брисбене и Дубае, а также дошел до финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США).
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
ТеннисСпортДаниил МедведевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала