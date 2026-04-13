В "Локомотиве" заявили, что не получали предложений о трансфере Воробьева

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что столичный футбольный клуб не получал официальных предложений о трансфере нападающего команды Дмитрия Воробьева.
"Со мной по поводу Воробьева не контактировали, официальных писем в клуб не приходило. Кулуарно - да", - сказал Ульянов.
Воробьев перешел в "Локомотив" летом 2024 года, подписав контракт до конца сезона-2026/27. За это время форвард провел за железнодорожников 67 матчей, набрав в них 36 очков по системе "гол плюс пас" (25+11).