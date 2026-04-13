В "Локомотиве" заявили, что не получали предложений о трансфере Воробьева - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
11:28 13.04.2026
В "Локомотиве" заявили, что не получали предложений о трансфере Воробьева

Ульянов: "Локомотив" не получал предложений о трансфере Воробьева

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил РИА Новости, что столичный футбольный клуб не получал официальных предложений о трансфере нападающего команды Дмитрия Воробьева.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал о возможном переходе Воробьева в один из российских топ-клубов. По его информации, интерес к 28-летнему форварду проявляют московские "Спартак" и ЦСКА, а также петербургский "Зенит".
"Со мной по поводу Воробьева не контактировали, официальных писем в клуб не приходило. Кулуарно - да", - сказал Ульянов.
Воробьев перешел в "Локомотив" летом 2024 года, подписав контракт до конца сезона-2026/27. За это время форвард провел за железнодорожников 67 матчей, набрав в них 36 очков по системе "гол плюс пас" (25+11).
ФутболДмитрий ВоробьевДмитрий УльяновЛокомотив (Москва)Спартак МоскваПФК ЦСКАСпорт
 
