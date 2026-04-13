Доверие к Украине и ее западным гарантам подорвано, заявили в МИД

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия не может испытывать доверия к Украине и ее западным покровителям, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
"Думаю, не нужно напоминать, что наше доверие к украинской стороне и их возможным гарантам со стороны Запада серьезно подорвано", — сказал он, комментируя возможность принятия резолюции Совбеза ООН по достижении мирных договоренностей по Украине.
Дипломат напомнил, что Запад не раз нарушал взятые на себя юридические обязательства, в том числе минские договоренности.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений подписали 12 февраля 2015 года. Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации.
Киев этот план не выполнял. Позже, уже после начала СВО, бывшие лидеры Франции, Германии и Великобритании Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Борис Джонсон заявляли, никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева их выполнения, а только под этим предлогом затягивали время, чтобы Украина нарастила силы и подготовилась к конфликту с Россией.