Два российских хоккеиста претендуют на крупные трофеи в НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке претендентов на награду самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Харт Трофи" по версии ESPN.
Телеканал провел анонимный опрос среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Около 50% участников голосования поставили Кучерова на первое место в списке претендентов на награду. Также в тройку лидеров вошли канадцы Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" и Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".
Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский занял первое место в списке претендентов на награду лучшему вратарю сезона - "Везина Трофи". На второй позиции расположился россиянин Илья Сорокин, представляющий "Нью-Йорк Айлендерс". Тройку лидеров замкнул канадец Логан Томпсон из "Вашингтон Кэпиталз".
В рейтинге на "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку сезона в лиге, в число финалистов вошел российский форвард "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Лидером опроса стал канадский защитник Мэттью Шефер из "Нью-Йорк Айлендерс", также в тройку вошел канадский нападающий "Анахайм Дакс" Бекетт Сеннеке.
7 апреля, 07:42