Атака огромных клещей-мутантов в 2026 году: где они уже появились

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. На юге страны ожидается нашествие клещей-гигантов, с которыми справиться будет сложнее. Членистоногие являются переносчиками опасных заболеваний и представляют угрозу для здоровья людей.
Почему их называют мутантами? И какие меры предосторожности стоит принять?
"Ползут за человеком по запаху"
Мутантами их прозвали из-за внешнего вида и необычного поведения.
"Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу", — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.
Биолог добавил, что клещ хиаломма известен еще с XIX века, то есть этому виду более 200 лет. Обитают опасные клещи в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.
"Пшикалки" помогают слабо
Представители рода хиаломма не переносят клещевой энцефалит, однако могут передавать два опасных вида лихорадки.
Эксперт отметил, что конго-крымская геморрагическая лихорадка является опасным вирусом, который приводит к болезни с летальностью до 30-40%. Первоначальные симптомы болезни похожи на грипп — сначала это жар и головная боль. Затем развивается внутреннее кровотечение и судороги. Вакцины от этой лихорадки сегодня не существует.
Еще одна бактериальная инфекция, которую переносят клещи рода хиаломма, вызывает лихорадку Q, которая развивает в организме такие опасные состояния, как пневмония, и может перейти в хроническую форму с поражением сердца.
"Все "пшикалки" действуют на них очень слабо, потому что у них выработался иммунитет ко многим бытовым средствам. Что действительно работает и защищает от этих мутантов, так это механическая защита", — подчеркнул Сафонов.
К счастью, человек редко становится жертвой клещей Hyalomma, добавляет научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто", — объяснил Марьинский.
Клещей будет огромное количество
В этом году россиян призвали готовиться к аномальному нашествию клещей.
"Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща будет очень высока, потому что образовавшийся толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища (лесную подстилку) от холода", — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.
Во избежание укусов клещей следует максимально закрывать тело одеждой, в особенности ноги: брюки стоит заправлять в носки, желательно, чтобы на концах рукавов куртки были манжеты или резинки. Не нужно забывать и про головной убор или капюшон.
Также поможет защититься светлая одежда, на которой легче заметить клеща, и осмотр себя каждые два-три часа.
© Depositphotos.com / Erik_Karits — Клещ
© Depositphotos.com / Erik_Karits
Клещ
Если обнаружили присосавшегося клеща, не нужно пытаться удалять его самостоятельно, особенно резко выдергивать: есть риск оставить в коже головку. Самым правильным решением будет немедленно обратиться к врачу.