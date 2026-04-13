Атака огромных клещей-мутантов в 2026 году: где они уже появились

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. На юге страны ожидается нашествие клещей-гигантов, с которыми справиться будет сложнее. Членистоногие являются переносчиками опасных заболеваний и представляют угрозу для здоровья людей.

Почему их называют мутантами? И какие меры предосторожности стоит принять?

"Ползут за человеком по запаху"

Мутантами их прозвали из-за внешнего вида и необычного поведения.

"Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу", — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.

Биолог добавил, что клещ хиаломма известен еще с XIX века, то есть этому виду более 200 лет. Обитают опасные клещи в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.

"Пшикалки" помогают слабо

Представители рода хиаломма не переносят клещевой энцефалит, однако могут передавать два опасных вида лихорадки.

Эксперт отметил, что конго-крымская геморрагическая лихорадка является опасным вирусом, который приводит к болезни с летальностью до 30-40%. Первоначальные симптомы болезни похожи на грипп — сначала это жар и головная боль. Затем развивается внутреннее кровотечение и судороги. Вакцины от этой лихорадки сегодня не существует.

Еще одна бактериальная инфекция, которую переносят клещи рода хиаломма, вызывает лихорадку Q, которая развивает в организме такие опасные состояния, как пневмония, и может перейти в хроническую форму с поражением сердца.

"Все "пшикалки" действуют на них очень слабо, потому что у них выработался иммунитет ко многим бытовым средствам. Что действительно работает и защищает от этих мутантов, так это механическая защита", — подчеркнул Сафонов.

К счастью, человек редко становится жертвой клещей Hyalomma, добавляет научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто", — объяснил Марьинский.

Клещей будет огромное количество

В этом году россиян призвали готовиться к аномальному нашествию клещей.

"Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща будет очень высока, потому что образовавшийся толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища (лесную подстилку) от холода", — рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.

Во избежание укусов клещей следует максимально закрывать тело одеждой, в особенности ноги: брюки стоит заправлять в носки, желательно, чтобы на концах рукавов куртки были манжеты или резинки. Не нужно забывать и про головной убор или капюшон.

Также поможет защититься светлая одежда, на которой легче заметить клеща, и осмотр себя каждые два-три часа.

© Depositphotos.com / Erik_Karits Клещ © Depositphotos.com / Erik_Karits Клещ