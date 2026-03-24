Эксперт рассказал, как защититься от клещей
19:18 24.03.2026 (обновлено: 22:11 24.03.2026)
Эксперт рассказал, как защититься от клещей
Светлая закрытая одежда и осмотр себя каждые два-три часа помогут защититься от клещей, рассказал "Газете.ru" старший преподаватель кафедры безопасности... РИА Новости, 24.03.2026
Эксперт рассказал, как защититься от клещей

Ковалев: светлая одежда поможет защитить от клещей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Светлая закрытая одежда и осмотр себя каждые два-три часа помогут защититься от клещей, рассказал "Газете.ru" старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.
"Первое - правильно одевайтесь. Одежда должна быть максимально закрытой, по возможности светлой - на ней лучше заметны клещи. Брюки в обязательном порядке заправлены в носки, а рубашка - в брюки. Не забывайте про головной убор или капюшон", - сказал Ковалев.
Помимо этого, эксперт посоветовал осматривать себя, детей и питомцев с интервалом в два-три часа на предмет клещей, а дома - снимать, встряхивать и осматривать одежду.
"Примите душ - если клещ еще не присосался, вода его смоет. Затем осмотрите тело: особое внимание уделяйте подмышкам, паху, шее, зоне за ушами и голове, включая волосистую часть. Эти места клещи особенно "любят", - отметил Ковалев.
Если обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь удалять его самостоятельно, особенно резко выдергивать - есть риск оставить в коже головку. Не применяйте для удаления клеща иголки, спички, не используйте другие народные способы. Не давите клеща пальцами - если он инфицирован, есть вероятность заразиться через микротрещины на коже. Не смазывайте клеща маслом, кремом или спиртсодержащими средствами - клещ начнет задыхаться и выпустит в ранку больше слюны, что повышает риск инфицирования, пояснил эксперт.
"Правильное решение - немедленно обратиться к врачу", - подчеркнул он.
Ковалев отметил, что важно использовать специализированные репелленты от клещей, а также не забывать обработать акарицидами своих питомцев, если берете их с собой за город.
Во время прогулок на природе лучше выбирать открытые участки, а также держаться дальше от высокой травы и кустарников, так как клещи могут находиться на высоте до 1,5 метров. На дачных участках необходимо регулярно скашивать траву и вовремя убирать старую сухую листву и бытовой мусор, добавляет эксперт.
Он такэе рекомендовал обязательно сохранить удаленного в медучреждении клеща, а лучше всего поместить его в герметичную емкость с мокрой ваткой.
"Не пожалейте времени - отвезите его в лабораторию, чтобы исследовать на наличие опасных инфекций: боррелиоза, энцефалита и других. От этого зависит ваше здоровье", - подытожил Ковалев.
