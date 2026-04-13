"Еще один год!" Овечкин сыграл последний матч в Вашингтоне? Или нет?

"Вашингтон" второй раз подряд обыграл "Питтсбург" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин, который отметился результативной передачей, провел, возможно, свой последний матч на домашней арене "Кэпиталз".

Вашингтон благодарит Овечкина

Очные матчи между "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" всегда привлекают много внимания. Календарь этого регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, который подходит к своему завершению, в самой концовке чемпионата подарил сразу две подряд встречи двух непримиримых соперников, чье противостояние стало одним из главных в 21-м веке.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Вчера оппоненты сошлись друг против друга в Питтсбурге, и важную победу в матче одержал "Вашингтон" (6:3). "Кэпиталз" до последнего стараются сохранить шансы на попадание в плей-офф, и для них добытые на территории заклятых соперников два очка были невероятно ценными. При этом надо отметить, что "пингвины" играли составом, далеким от оптимального. Тренерский штаб "Пенс" оставил вне заявки целый ряд лидеров команды, включая Евгения Малкина, Сидни Кросби, Криса Летанга, Эрика Карлсона и других, и дал им возможность передохнуть и восстановить силы. "Питтсбург" уже гарантировал себе участие в плей-офф, а потому имеет возможность для таких ротаций в конце "регулярки".

Как заявил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, ему и его команде было все равно, что "Пенс" играли без своих ключевых игроков, ведь "Кэпс" были сосредоточены исключительно на победе в конкретном матче. В то же время российский форвард выразил признательность "Питтсбургу" и фанатам клуба из Пенсильвании за церемонию, которая была организована по ходу встречи на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене".

В одной из пауз во втором периоде на медиакубе стадиона было воспроизведено видео в честь исторического противостояния Овечкина и Кросби, а "Пенс" и болельщики клуба отдельно поблагодарили российского нападающего за его богатую карьеру, в рамках которой Ови не раз насолил "пингвинам". Даже в этой встрече он отметился голом.

"Это было классно. Они выразили уважение всему тому времени, что мы провели в этом соперничестве в "регулярках" и плей-офф. Это то, как выглядит уважение. Думаете, что я последний раз сыграл в Питтсбурге? Я не знаю, станет этот сезон последним в моей карьере или нет. Мы обсудим это, если я решу объявить о завершении карьеры. Но я пока ничего такого не говорил. Так что посмотрим", — высказался о церемонии Александр Михайлович.

"Это было круто. Иногда такие видео посвящают игрокам, когда они возвращаются в те города, где когда-то выступали. Этими овациями выражается уважение. В такие моменты ты сидишь и думаешь: "Вау!" В тот момент можно было ощутить, что Ови значит для болельщиков "Питтсбурга" и для всего города, увидеть, как высоко ценится его соперничество с Кросби. Даже несмотря на то, что они ненавидят "Вашингтон", они ценят то, что происходило на протяжении 21 сезона. Постоянные противостояния, возможность наблюдать за этим в прямом эфире, рассказывать об этом своим детям и расти в эпоху "Ови против Кросби", "Пингвинз" против "Кэпиталз" — это высоко ценится", — восхитился главный тренер "Кэпс" Спенсер Карбери.

© REUTERS / Philip G. Pavely Александр Овечкин © REUTERS / Philip G. Pavely Александр Овечкин

Сегодня команды встретились второй раз подряд, но уже в столице США. Этот матч стал не менее особенным. Пожалуй, даже куда более значимым. Во-первых, 100-я очная встреча Овечкина и Кросби в НХЛ с учетом игр плей-офф все-таки состоялась — тренеры "Питтсбурга" вернули канадца в состав, а вместе с ним Малкина, Летанга и Карлсона. Вне заявки остались другие игроки основного состава "Пенс": Бен Киндел, Ноэль Аччари, Энтони Манта, Райан Ши и Коннор Клифтон.

Во-вторых — и это куда важнее — сегодня Овечкин провел, возможно, последний матч в карьере на домашней арене "Кэпиталз". На "Кэпитал Уан Арене" Александр Михайлович со дня дебюта в НХЛ и до сегодняшней игры забросил 453 шайбы в 783 матчах в "регулярках". Лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ является рекордсменом лиги по количеству голов, оформленных на одном стадионе лиги. Именно на "Кэпитал Уан Арене" российский форвард провел первый в карьере матч в сильнейшей лиге мира 5 октября 2005 года, когда отметил свой дебют двумя голами. Если "Вашингтон" все же "пролетит" мимо плей-офф, а Ови грядущим летом примет решение о завершении карьеры, то сегодняшний вечер стал для него последней возможностью повидаться с фанатами "Кэпс" с площадки, на которой в апреле 2025-го он повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

В знак благодарности "Вашингтон" по-особенному подготовился к матчу и поработал над некоторыми деталями в честь своего капитана. Например, каждому зрителю на "Кэпитал Уан Арене" были выданы специальные полотенца с изображением российского нападающего и надписью "GR8NESS" (с английского — "Величие"). При этом многие фанаты обошлись и без этого: они подготовили свои красочные плакаты со словами благодарности в адрес великого хоккеиста. А команда по обслуживанию льда на арене "Вашингтона" до и во время матча "экипировалась" в желтые шнурки — отличительный атрибут Овечкина и его коньков.

© REUTERS / x.com/capitals Полотенца-плакаты "Вашингтона" в честь Александра Овечкина © REUTERS / x.com/capitals Полотенца-плакаты "Вашингтона" в честь Александра Овечкина

© Фото : x.com/capitals Полотенца-плакаты "Вашингтона" в честь Александра Овечкина © Фото : x.com/capitals Полотенца-плакаты "Вашингтона" в честь Александра Овечкина

Исторический матч? Уникальный!

Все внимание было обращено на Овечкина. На разминке перед матчем Александр Михайлович поприветствовал Кросби, Малкина и Летанга. Лидер "Кэпиталз" и живые легенды "Пингвинз" собрались в центральном круге и сделали общее фото на память. После этого Александр Михайлович отдельно сфотографировался с Кросби — своим самым главным соперником за всю карьеру.

Уровень легендарности — не просто максимальный, а космический! А могло ли быть иначе в день 65-летия великого достижения Юрия Гагарина, ставшего 12 апреля 1961 года первым человеком, покорившим космос?

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин и Сидни Кросби © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин и Сидни Кросби

Начали игру оппоненты не менее легендарно. Овечкин вошел в стартовую пятерку "Вашингтона" вместе с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Со стороны "Питтсбурга" на льду присутствовали Малкин, Кросби и еще один российский форвард "Пенс" Егор Чинахов. Сперва на стартовое вбрасывание от "Кэпиталз" вышел Строум, но вскоре центральный нападающий "столичных" уступил место Овечкину: вместе с Малкиным канадец буквально подтолкнули Александра Михайловича сойтись лицом к лицу с Кросби.

Для Ови это вбрасывание стало лишь 194-м за всю карьеру в "регулярках" НХЛ. Возможно, даже первое из стартовых. Это вбрасывание Овечкин ожидаемо проиграл: за всю карьеру он выиграл лишь 66 таких дуэлей, что совсем не входит в его обязанности. При этом россиянин в этот момент в шутку сказал Кросби: "Отдай это вбрасывание мне!"

На протяжении всего этого времени — с момента выхода игроков на разминку и по ходу матча — трибуны "Кэпитал Уан Арены" постоянно заряжали громкое "Ови! Ови! Ови!", встречая появление россиянина на льду. Порой болельщики даже запевали: "Еще один сезон! Еще один сезон!" Таким образом фанаты "Вашингтона" выразили свою неготовность принять тот факт, что их капитан увиделся с ними, возможно, последний раз в качестве игрока НХЛ.

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

Сам Овечкин с первых же минут включился в игру с запредельным настроем. Еще до игры Александр Михайлович несколько раз заявил, что он и вся его команда максимально сконцентрированы на матче и на выполнении задачи завоевать ценные два очка. Капитан "Вашингтона" в свои 40 лет, осознавая всю особенность момента и ответственность за результат, возможно, своего последнего матча на арене "Кэпиталз", принялся носиться по площадке, как в молодости. Параллельно Овечкин крушил всех соперников, которых видел у себя на пути. Только в начале встречи русский богатырь поочередно сокрушил Рикарда Ракелля, Йоону Коппанена и Криса Летанга своими фирменными силовыми приемами, не жалея ни себя, ни оппонента.

Вместе с этим Овечкин не забывал и стрелять по владениям Стюарта Скиннера. Наконец, Александр Михайлович сделал все, чтобы распечатать ворота "Питтсбурга". Так, на последних минутах первого периода российский форвард "Кэпс" при первой попытке игры в большинстве, которую хозяева получили благодаря удалению Кросби, мощно набросил на ворота от левого борта, и Джастин Сурдиф, подоспевший на пятак, классно подправил шайбу: та сначала попала в перекладину, а затем отскочила в ворота от спины Скиннера. Однако этот гол с участием Ови был отменен. Судьи приняли тренерский запрос "Пенс", которые обнаружили офсайд у "столичных".

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин

При абсолютном равном хоккее на протяжении всего матча более точными были игроки "Вашингтона", которым победа была намного нужнее. В середине встречи "Кэпиталз" все-таки оформили легальный гол, к которому ни судьи, ни тренеры "Пингвинз" не могли иметь претензий. Устроив навал на чужой пятак, "столичные" смогли буквально пропихнуть шайбу в ворота: Тревор ван Римсдайк протолкнул снаряд "сквозь" щитки Скиннера.

В третьем периоде "Вашингтон" принял тактику игры на результат и свел количество ошибок до минимума. Их и так было не сильно много, в заключительный период подопечные Карбери постарались сыграть максимально аккуратно. Им это удалось, а в остальных моментах выручил голкипер Логан Томпсон, отразивший суммарно все 24 броска. В концовке встречи "Кэпиталз" закрепили свое преимущество и довели дело до победы: сперва Коннор Макмайкл реализовал выход "два в одного", замкнув передачу от Райана Леонарда, а через полторы минуты после гола он же оформил дубль, поразив пустые ворота "Питтсбурга". Примечательно, что ему ассистировал Овечкин, который не захотел рисковать и бросать по пустым из не самой удобной позиции, а сыграл надежно и вывел партнера на верный гол.

3:0 — "Кэпс" второй раз подряд обыграли "Пингвинз" и набрали важные два очка, которые пока еще оставили их в борьбе за плей-офф. Теперь "столичным" остается рассчитывать на осечку "Нью-Йорк Айлендерс", "Коламбус Блю Джекетс" и, конечно, "Филадельфии Флайерз". Впереди у "Вашингтона" остался один матч до конца "регулярки". В ночь на 15 апреля по московскому времени подопечные Карбери сыграют в Коламбусе против местных "мундиров".

Сегодняшний же матч стал последним для "Кэпиталз" на домашней арене в рамках чемпионата. Возможно, он стал последним в карьере для Овечкина в столице США. Или нет. После игры Александр Михайлович сделал интересный жест, который можно расценить по-разному. После того, как хоккеисты "Питтсбурга" в полном составе захотели выстроиться для проведения церемонии рукопожатия с Овечкиным, российский форвард "Вашингтона" ответил отказом и направил гостей в раздевалку.

Либо Ови тем сам дает понять, что действительно допускает возможность продления контракта с клубом, либо попросту не хочет таких почестей. Во всяком случае болельщики "Кэпс" очередным лозунгом "Еще один год! Еще один год!" призвали россиянина сделать выбор в пользу первого варианта.