17:09 13.04.2026 (обновлено: 17:46 13.04.2026)
В Татарстане сообщили, что Казань готова к диалогу о проведении ЧМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что Казань готова возобновить переговоры о проведении этапов Кубков мира по водным видам спорта и может рассматриваться как площадка для других крупных турниров.
В понедельник глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил журналистам, что Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полном допуске российских спортсменов.
"Казань готова рассматриваться как площадка для проведения как крупных, так и других международных соревнований. Мы ежегодно принимали этапы Кубков мира по различным водным видам спорта, поэтому будем стремиться возобновить эти переговоры. Если такая возможность появится, будем работать над этим совместными усилиями. Казань всегда открыта к диалогу и проведению крупных мероприятий", - сказал Леонов.
"Сегодня мир меняется, но у нас по-прежнему хорошие отношения с руководством World Aquatics и European Aquatics. Поэтому при поддержке и в тандеме с Федерацией водных видов спорта России, которая также является нашим партнером, будем продолжать работу в этом направлении. Вы знаете, что у нас уже был такой опыт - чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году и до сих пор считается одним из лучших с точки зрения организации", - отметил Леонов.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе.
