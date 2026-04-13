Махачкалинское "Динамо" признало психологические проблемы иранского игрока

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости признал, что психологические проблемы мешают иранскому легионеру Мохаммаджаваду Хоссейннеджадмахаленколаю показывать свой максимум.

С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское " Динамо " семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами (два полных матча, трижды заменен, дважды вышел на замену). Ранее генеральный директор Шамиль Газизов сообщал РИА Новости, что клуб оказывает поддержку игроку, чья семья остается в Иране.

"Мы неоднократно говорили с ним, и он знает, что мы в любом случае поможем. Пока он к нам ни с какими просьбами не обращался", - сказал Газизов.

До начала конфликта иранский легионер провел за махачкалинское "Динамо" 54 матча, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. "В последнее время он не показывает свою лучшую игру, голова не отпускает. Психология не дает ему этого", - отметил собеседник агентства.