"Родина" обыграла "Факел" в матче лидеров Первой лиги

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московская "Родина" на выезде обыграла воронежский "Факел" в матче футбольной Первой лиги.
13 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Встреча, которая прошла в понедельник в Воронеже, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Родины". Мячи у гостей забили Иван Тимошенко (6-я минута), Магомедхабиб Абдусаламов (16), Артем Максименко (27). У "Факела" отличился Белайди Пуси (85).
"Факел" (59 очков) сохраняет лидерство в Первой лиге. "Родина" (55) занимает вторую строчку.
В следующем туре "Факел" в гостях сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского, а "Родина" примет "Волгу" из Ульяновска. Обе встречи пройдут 18 апреля.