Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:48 13.04.2026
"Родина" обыграла "Факел" в матче лидеров Первой лиги

Футболисты "Родины" на выезде обыграли "Факел" в матче лидеров Первой лиги

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московская "Родина" на выезде обыграла воронежский "Факел" в матче футбольной Первой лиги.
Первая лига
13 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Факел
1 : 3
Родина
86‎’‎ • Pusi Belaidi
06‎’‎ • Иван Тимошенко
16‎’‎ • Магомедхабиб Абдусаламов
27‎’‎ • Артем Максименко
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в понедельник в Воронеже, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Родины". Мячи у гостей забили Иван Тимошенко (6-я минута), Магомедхабиб Абдусаламов (16), Артем Максименко (27). У "Факела" отличился Белайди Пуси (85).
"Факел" (59 очков) сохраняет лидерство в Первой лиге. "Родина" (55) занимает вторую строчку.
В следующем туре "Факел" в гостях сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского, а "Родина" примет "Волгу" из Ульяновска. Обе встречи пройдут 18 апреля.
Вчера, 19:27
 
ФутболПервая ЛигаИван ТимошенкоРодина (Москва)Чайка (Песчанокопское)ФакелАртем Максименко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала