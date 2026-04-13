Иранский футболист заявил, что ему комфортно в махачкалинском "Динамо"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Иранский футболист махачкалинского "Динамо" Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай в разговоре с РИА Новости заявил, что ему комфортно в клубе из Дагестана.
С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское "Динамо" семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее генеральный директор Шамиль Газизов заявлял РИА Новости, что клуб оказывает поддержку игроку, чья семья остается в Иране.
"Мне комфортно в "Динамо". В последнее время ситуация изменилась - поначалу мне было непросто, но в последнее время стало лучше", - сказал Джавад.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.