Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:06 13.04.2026 (обновлено: 12:33 13.04.2026)
Иранский футболист заявил, что ему комфортно в махачкалинском "Динамо"

© Фото : ФК "Динамо-Махачкала"
© Фото : ФК "Динамо-Махачкала"
Иранский полузащитник ФК "Динамо-Махачкала" Мохаммаджавад Хоссейннеджад. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Иранский футболист махачкалинского "Динамо" Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай в разговоре с РИА Новости заявил, что ему комфортно в клубе из Дагестана.
С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провел за махачкалинское "Динамо" семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее генеральный директор Шамиль Газизов заявлял РИА Новости, что клуб оказывает поддержку игроку, чья семья остается в Иране.
«
"Мне комфортно в "Динамо". В последнее время ситуация изменилась - поначалу мне было непросто, но в последнее время стало лучше", - сказал Джавад.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
Махачкалинское "Динамо" признало психологические проблемы иранского игрока
Вчера, 08:18
 
Футбол Спорт Иран США Республика Дагестан Шамиль Газизов Динамо (Махачкала) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала