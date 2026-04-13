НХЛ назвала лучших игроков недели - РИА Новости Спорт, 13.04.2026
20:28 13.04.2026 (обновлено: 21:03 13.04.2026)
НХЛ назвала лучших игроков недели

Форсберг стал первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Шведский вратарь "Лос-Анджелес Кингз" Антон Форсберг признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
На прошедшей неделе голкипер помог команде одержать три победы в трех матчах. Процент отраженных бросков Форсберга составил 96,4. В игре с "Эдмонтон Ойлерз" (1:0) швед оформил 11-й шатаут в карьере.
Второй звездой стал еще один шведский вратарь - Линус Улльмарк из "Оттавы Сенаторз". Он также одержал победы во всех трех матчах, отразил 96,1% бросков и один раз сыграл на ноль.
Третьей звездой недели признан американский форвард "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин, который в трех встречах набрал 8 очков (4 гола + 4 передачи).
ХоккейСпортАнтон ФорсбергДилан ЛаркинЛос-Анджелес КингзЭдмонтон ОйлерзОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
