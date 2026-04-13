КДК вновь рассмотрит неспортивное поведение Евсеева и нецензурную лексику

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на своем заседании 17 апреля вновь рассмотрит неспортивное поведение главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева, сообщается на сайте РФС.
"Динамо" в воскресенье на выезде сыграло вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1 в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Евсеев во время послематчевого флеш-интервью семь раз использовал нецензурную лексику. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей.
"По материалам средств массовой информации будет рассмотрено неспортивное поведение главного тренера команды "Динамо" Вадима Евсеева во время флеш-интервью", - гласит пункт повестки.