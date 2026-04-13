Дзюба: такой черной полосы у меня никогда не было

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что его и команду преследует черная полоса, однако клуб не собирается сдаваться и будет работать дальше для достижения результата.
"Такой черной полосы у меня не было давно, может, вообще никогда не было, не считая периода в Турции, когда все совсем было плохо. Руки опускаются, сил нет, но сдаться сейчас – самое простое. Надо просто продолжать работать, труд окупается. Мы вернулись, с 23-24 февраля тренируемся на искусственном поле, на бетоне, почти два месяца вернуться не можем на нормальное покрытие, оно не готово. Это все не отмазки, не отговорки, просто реально тяжело, столько народа повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов", - сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
"Честно, тяжело не поймать этот тильт, руки опускаются в какой-то момент, но понимаешь, что сдаваться нельзя. Надо переломить это проклятье, верю, что вечно это длиться не может. Много видел разных специалистов и тренеров, но Тедеев заслуживает немного фарта, он открыл много замечательных футболистов и в целом людей очень любит. Надеюсь, мы прорвемся", - отметил нападающий.
"Акрон" набрал 22 очка и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, находясь в двух очках от зоны вылета из лиги. В следующем туре тольяттинцы на выезде встретятся с казанским "Рубином".
