Дзюба: такой черной полосы у меня никогда не было

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Футболист тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что его и команду преследует черная полоса, однако клуб не собирается сдаваться и будет работать дальше для достижения результата.

"Честно, тяжело не поймать этот тильт, руки опускаются в какой-то момент, но понимаешь, что сдаваться нельзя. Надо переломить это проклятье, верю, что вечно это длиться не может. Много видел разных специалистов и тренеров, но Тедеев заслуживает немного фарта, он открыл много замечательных футболистов и в целом людей очень любит. Надеюсь, мы прорвемся", - отметил нападающий.