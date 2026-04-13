Мазепин объяснил, что означает решение World Aquatics о допуске россиян

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями.

В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.

« "Данное решение открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями. Это решение будет с радостью воспринято нашими спортсменами", — сказал Мазепин журналистам.

"Не верю (в бойкоты). Уверен, все команды будут выступать. Спортсмены тренируются, чтобы выступать, а не бойкотировать. Спорт должен оставаться вне политики", - добавил глава ФВВСР.