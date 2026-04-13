Мазепин объяснил, что означает решение World Aquatics о допуске россиян

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Данное решение открывает дорогу всем организациям, которые по-прежнему находятся под ограничениями. Это решение будет с радостью воспринято нашими спортсменами", — сказал Мазепин журналистам.
"Не верю (в бойкоты). Уверен, все команды будут выступать. Спортсмены тренируются, чтобы выступать, а не бойкотировать. Спорт должен оставаться вне политики", - добавил глава ФВВСР.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).