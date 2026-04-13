Россия может проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта
16:07 13.04.2026 (обновлено: 16:23 13.04.2026)
Россия может проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия получила право проводить чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полном допуске российских спортсменов, заявил журналистам глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
"Благодарим World Aquatics за допуск в полном статусе. С сегодняшнего дня будем выступать с флагом и гимном. Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы", - отметил Мазепин.
На вопрос о готовности ФВВСР подать заявки на проведение соревнований, глава организации ответил: "У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира".
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).
