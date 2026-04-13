Мирра Андреева поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA
08:12 13.04.2026

Мирра Андреева поднялась на седьмое место в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева поднялась с восьмого на седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает один миллион евро. В финале посеянная первой Андреева обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову - 1:6, 6:4, 6:3.
Россиянка Анна Калинская потеряла две позиции и занимает 18-е место в чемпионской гонке. Диана Шнайдер осталась на 24-й строчке.
Первой идет белоруска Арина Соболенко. На втором месте располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третьем - американка Джессика Пегула.
Чемпионская гонка WTA, версия от 13 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3800 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3483;
3 (3). Джессика Пегула (США) - 2905;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2255;
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) - 1945;
6 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 1927;
7 (8). Мирра Андреева (Россия) - 1868;
8 (7). Кори Гауфф (США) - 1695;
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1187;
10 (9). Аманда Анисимова (США) - 1130…
18 (16). Анна Калинская (Россия) - 739...
24 (24). Диана Шнайдер (Россия) - 643...
38 (37). Екатерина Александрова (Россия) - 492.
