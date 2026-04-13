Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:57 13.04.2026 (обновлено: 21:58 13.04.2026)
"Ак Барс" в третий раз обыграл минское "Динамо" в 1/4 финала плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл минское "Динамо" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
4 : 0
Динамо Минск
14:32 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Mitchell Miller)
06:47 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
16:54 • Никита Лямкин
(Нэйтан Тодд, Кирилл Семенов)
19:25 • Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Илья Карпухин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Барабанов (15-я минута), Дмитрий Яшкин (27), Никита Лямкин (37) и Кирилл Семенов (40).
Четвертая шайба хозяев была заброшена в пустые ворота минчан. В конце второго периода "Динамо", получив численное преимущество, заменило вратаря на шестого полевого игрока и пропустило гол.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Четвертый матч серии пройдет 15 апреля в Казани. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.
ХоккейСпортАлександр БарабановНикита ЛямкинДмитрий ЯшкинДинамо (Минск)Ак БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    С. Вавринка
    666
    474
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Москва
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Родина
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Хетафе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала