"Ак Барс" в третий раз обыграл минское "Динамо" в 1/4 финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл минское "Динамо" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
14:32 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Mitchell Miller)
06:47 • Дмитрий Яшкин
(Mitchell Miller, Артем Галимов)
16:54 • Никита Лямкин
19:25 • Кирилл Семенов
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Барабанов (15-я минута), Дмитрий Яшкин (27), Никита Лямкин (37) и Кирилл Семенов (40).
Четвертая шайба хозяев была заброшена в пустые ворота минчан. В конце второго периода "Динамо", получив численное преимущество, заменило вратаря на шестого полевого игрока и пропустило гол.
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Ак Барса". Четвертый матч серии пройдет 15 апреля в Казани. Команды впервые встречаются в рамках Кубка Гагарина.