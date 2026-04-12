Вратарь махачкалинского "Динамо" рассказал о ситуации с наводнением

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк заявил РИА Новости, что ситуация с наводнением не коснулась футбольного клуба.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
"Нам, наверное, повезло чуточку больше, чем некоторым людям в республике. Нас это, в принципе, не коснулось. Буквально одну тренировку пропустили из-за сильного дождя, и на следующий день поле было не в лучшем состоянии. Но в целом все в порядке", - сказал Волк.