Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:50 12.04.2026
Вратарь махачкалинского "Динамо" рассказал о ситуации с наводнением

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВратарь ФК "Динамо" (Махачкала) Давид Волк
Вратарь ФК Динамо (Махачкала) Давид Волк - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк заявил РИА Новости, что ситуация с наводнением не коснулась футбольного клуба.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
"Нам, наверное, повезло чуточку больше, чем некоторым людям в республике. Нас это, в принципе, не коснулось. Буквально одну тренировку пропустили из-за сильного дождя, и на следующий день поле было не в лучшем состоянии. Но в целом все в порядке", - сказал Волк.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Мостовой заявил, что футболистам ЦСКА не хватало желания в матче с "Сочи"
Вчера, 19:42
 
ФутболДавид ВолкНаводнение в ДагестанеДинамо (Махачкала)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала