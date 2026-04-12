Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" потерял очки в матче РПЛ с "Ростовом" - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:33 12.04.2026 (обновлено: 18:38 12.04.2026)
"Спартак" потерял очки в матче РПЛ с "Ростовом"

"Спартак" и "Ростов" сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Москва)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" и "Ростова" сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении проводившего 300-й матч за "Спартак" Романа Зобнина (8-я минута) хозяева ответили точным ударом Мохаммада Мохеби (42) с пенальти.
"Спартак" с 42 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, где "Ростов", набрав 26 очков, располагается на десятой позиции.
В следующем туре ростовская команда 17 апреля примет "Сочи", а "красно-белые" двумя днями позже дома сыграют с грозненским "Ахматом".
ФутболСпортРоман ЗобнинМохаммад МохебиРостовСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    13.04 17:00
    К. Норри
    С. Вавринка
  • Футбол
    13.04 17:15
    Акрон
    Динамо Москва
  • Хоккей
    13.04 19:00
    Торпедо НН
    Металлург Мг
  • Хоккей
    13.04 19:30
    Ак Барс
    Динамо Минск
  • Футбол
    13.04 19:45
    Факел
    Родина
  • Футбол
    13.04 21:45
    Фиорентина
    Лацио
  • Футбол
    13.04 22:00
    Леванте
    Хетафе
  • Футбол
    13.04 22:00
    Манчестер Юнайтед
    Лидс
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала