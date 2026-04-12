"Спартак" потерял очки в матче РПЛ с "Ростовом"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" и "Ростова" сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении проводившего 300-й матч за "Спартак" Романа Зобнина (8-я минута) хозяева ответили точным ударом Мохаммада Мохеби (42) с пенальти.
"Спартак" с 42 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, где "Ростов", набрав 26 очков, располагается на десятой позиции.