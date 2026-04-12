"Высосали удаление": Семак обрушился на судей после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не понимает решение арбитра Сергея Карасева удалить футболиста команды Педро в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
"Зенит" в воскресенье дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя 7 минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
"Как и откуда можно высосать эту красную карточку, мне непонятно. Но, в принципе, уже привыкли, потому что трактовки очень сложные. И в прошлом туре, когда ставят пенальти, кто-то может объяснить? С "Динамо" Соболева (бьют) в лицо - это не пенальти, это правильное решение. А со "Спартаком" коснулись лица - это пенальти и правильное решение. Я этого не понимаю, и, думаю, не только я, - многие тренеры. Это не только касается нашей команды", - заявил Семак на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале "Зенита".
По словам тренера "сине-бело-голубых", в судейском корпусе не прислушиваются к главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.
"Мало того, я спросил у судьи: "Скажите, пожалуйста, вы же видите, как Мажич трактует момент". Где последовательность? Он говорит: "А я не слушаю, что мне Мажич говорит, я сужу то, что вижу". Такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, но судейство, конечно. Очень хочется, чтобы наши футбольные руководители как-то внесли ясность и навели порядок в этом вопросе", - добавил Семак.