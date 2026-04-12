"Зенит" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч РПЛ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и "Краснодар" объявили свои стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.
- "Зенит": Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Джон Джон, Александр Соболев, Максим Глушенков.
- "Краснодар": Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
"Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 52 очками. "Зенит" отстает на один балл и идет на второй строчке.